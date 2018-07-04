Требования общества, которые взрывают мамам мозг

Беременей, но без декрета

Бабушки и дедушки начинают ждать внуков ровно через девять месяцев после марша Мендельсона. А иначе семья не семья, молодые — эгоисты. Ну или со здоровьем что — но тут тоже жалость, смешанная с осуждением. Наверняка в детстве сидела на холодном, а уж что в юности — и знать не хотим!

В общем, рожай, милая, в этом твое женское предназначение — утверждает общество. До той поры, пока не пойдешь устраиваться на работу, где еще не факт, что возьмут: потому что знаем мы вас, сразу в декрет.

А уж если это и правда случится, отношение будет такое, словно предала родную компанию и украла все ценные документы. Декретные плати, к врачу отпускай. Да еще и место в транспорте уступай — едут тут со своими животами в час пик.

Корми грудью, но чтобы никто не видел

Мать, добровольно лишившая своего ребенка грудного молока и выбравшая смесь — пария. О фигуре печется, эгоистка! Пичкает не пойми чем из банок, а вдруг там ртуть и свинец? Нет ничего лучше, чем естественное вскармливание, без режима, по требованию. До года минимум, а то и дольше.

Да и как это прекрасно — чистая Мадонна с младенцем! Только нельзя ли как-то прикрываться в общественных местах, а не вываливать свои сиськи?

А еще лучше не прикрываться, а прятаться — идеально дома, но если уж очень приспичило, то можно тихонечко в туалете. Мы же не испражняемся прилюдно!

Веди активный образ жизни вместе с ребенком, но только пусть он не орет

Не стучит ногами по спинке автобуса и не орет в самолете, не лезет в тарелку руками в кафе, потому что на это противно смотреть, не плачет на пляже и в коляске. С ней, кстати, вы тоже будете мешать всем: на улице и в магазине, в общественном транспорте и торговом центре.

А вообще не надо запирать себя в четырех стенах — ребенку это вредно. Можно выйти, для разнообразия, например на лестничную клетку.

Рожай больше, но не плоди нищету

Один ребенок — не ребенок, главное счастье в доме — дети, главное украшение — улыбки малышей. Мама с несколькими детьми вызывает улыбку умиления и восхищение. Сферическая мама в вакууме.

Реальная, если у нее больше двух, обвиняется во всех мыслимых и немыслимых грехах: наплодила нищету, живет на наши налоги, родила ради пособий (размер этих мифических пособий знают разве что сами многодетные матери, и он вызывает у них ироничную улыбку).

Работай, но сиди дома

Зависеть от мужа, конечно же, унизительно. А еще надо реализоваться в профессии — в том числе и ради детей, чтобы гордились мамой. Да и вообще, плохо превращаться в домашнюю клушу. Но если женщина попробует выйти на работу, то тут же окажется матерью-кукушкой. которая бросает ребенка на няню или бабушку, не делает с ним уроки и не ходит на собрания. Воспитателя и учителя будут шипеть вслед, так же, как и коллеги со взрослыми детьми — то на утренник ей, то на больничный! Родила — теперь занимайся.

Привлекай мужа, но пусть отдыхает

Папа и мама, конечно, должны принимать равное участие в воспитании. Если ты не сумеешь объяснить это своему мужчине, зачем он вообще нужен? Но при этом открывать ему дверь замотанной. в халате и с просьбой погулять с малышом и сходить в магазин — тоже преступление. Он, вообще-то, устал. Ему нужен чистый дом, улыбка жены и регулярный секс. Женщина ты или кто?