Подготовка к беременности: пять шагов, которые нужно сделать до зачатия

Рождение малыша — необыкновенно волнующий момент. Сколько надежд, планов, тревог и страхов связано с ним. Однако и родительская готовность к принятию своего ребенка, и его здоровье напрямую зависит от физического и эмоционального состояния обоих родителей. Поэтому специалисты так настаивают на том, чтобы родители планировали беременность заранее и основательно готовились к ней. Врачи, психологи и инструкторы по ведению беременности рассказали, что надо сделать, прежде чем наступит беременность.

Шаг первый. Разберитесь, чего вы ждете от появления малыша

Сейчас в больших городах появилось множество тренингов по планированию беременности. Там будущих родителей не только тестируют с медицинской точки зрения, но и учат разбираться в своих собственных ожиданиях и принимать зрелые решения в отношении своего потомства. Ведь от того, совпадет ли реальность с ожиданиями, во многом зависит будущее семьи, гармония и счастье в ней.

Какие только задачи не решают порой женщины с помощью беременности! Тут и обретение нового статуса, и желание доказать свою женскую состоятельность. И стремление изменить свою жизнь, обрести в ней новые смыслы. И желание удержать партнера, выйти замуж за своего избранника. И тоска по нежности, потребность в любви. И даже — бегство от опостылевшей работы, рассмотрение беременности как отпуска. Причем это далеко не весь список задач, которые может решать женщина с помощью зачатия.

«Я всегда разговариваю с женщинами об обратной стороне материнства, о том, что все желания из списка не исполнятся в полной мере, а некоторые могут не исполниться вообще, — говорит психолог, гештальт-терапевт Юлия Голованова. — Мне кажется важным возвращать женщин к реальности. А если и искать надежду, то тоже в реальности — в том, что действительно может поддержать, придать сил, а не оказаться миражом».

«Чтобы не испытывать проблем и разочарований, я рекомендую парам на этапе планирования беременности честно и по порядку ответить на ряд вопросов», — говорит перинатальный психолог, директор семейного комплекса «Центр Родительства» Виктория Тимофеева . Вот эти вопросы.

Действительно ли я хочу ребенка и хочу его именно сейчас? Не планирую ли я беременность под давлением мужа, родителей, обстоятельств? Не пытаюсь ли я этой беременностью решить какие-то проблемы, которые возникли в моей жизни?

Есть ли в моей жизни человек, которого я вижу отцом собственного ребенка. Есть ли тот, с кем я готова растить малыша, вести его в садик, провожать в школу, а позже — нянчить внуков?

Обсудите желания с партнером. Действительно ли он тоже хочет ребенка и именно сейчас, видит ли он меня в качестве матери своих детей, разделяет ли мои желания, мое видение ситуации?

Есть в моей жизни «пространство» для будущего ребенка? Время в рабочем графике; место в квартире, куда можно будет поставить детскую кроватку, где будет храниться одежда и игрушки. Есть ли у меня силы и эмоции, которые нужно дарить малышу; финансы, чтобы чувствовать себя спокойно и защищенно?

Шаг второй. Наметьте пути преодоления трудностей

Конечно, далеко не каждая семья имеет все необходимое, включая полную финансовую защищенность. А если откладывать беременность, то ждать более удобного момента можно десятилетиями! Но специалисты призывают хотя бы понять, как вы будете выходить из положения, если что-то пойдет не так. На кого из близких людей вы сможете опереться на первых порах, как станете строить свою жизнь. Очень важно готовиться к родительству, сживаться с этой ролью до того, как наступит беременность. Это снизит нервозность и риски разочарований.

Вот некоторые советы для будущих мам от психолога, арт-терапевта Елены Субботовской.

Напишите на бумаге в любом порядке мысли о том, как хотелось бы провести первый месяц после рождения ребенка. Что важно для вас, что вызывает опасения, что точно хочется сделать. Конечно, все может пойти по-другому, но зато написание такого «плана» снимет часть напряжения и создаст точки опоры.

Будьте готовой делегировать супругу принятие каких-либо решений. Супруг тоже должен быть не против принять на себя эту миссию.

Подумайте, к кому в эмоционально критической ситуации можно обратиться за помощью для себя. То есть, кого можно попросить поддержать вас психологически.

Шаг третий. Найдите источники авторитетной информации

Основная часть сомнений, страхов и неуверенности покинет вас, если вы станете лучше понимать, что именно вас ждет на пути к беременности и родительству. Поэтому на этапе планирования беременности нужна психологическая и информационная подготовка. Если будущие родители заранее готовы к тому, что их жизнь изменится, и находят в этом очарование и радость, то этот этап будет проходить легче.

Важно также, чтобы молодая мама знала, как ей справляться с новыми заботами и что делать в каждый момент времени. Если она понимает, почему ребенок кричит, знает, как ей реагировать, и вообще осознанно, уверенно проходит первый этап жизни с малышом, то никакой депрессии не будет. А этому нужно учиться заранее: читать соответствующую литературу, знать, к каким специалистам мама может обратиться за советом днем и даже ночью. Тогда все сомнения станут быстро разрешаться, а молодая мама будет уверенной и уравновешенной, погруженной в счастливое материнство без тревог и страхов.

Следует заранее определить для себя источники информации, которыми вы будете пользоваться. Вопросы с младенцем могут возникнуть самые разные. Найдите для себя авторитетную литературу, или интернет-источники, которые отражают ваши ценности и взгляды. Определите для себя авторитетного человека, которому можно будет позвонить с вопросом в любое время суток.

Вот увидите, эти простые шаги помогут вам снять почти все страхи и сомнения. Если же нет, то, возможно, вам надо специально поработать со специалистом, избавляясь от навязчивых страхов. В этом поможет практикующий психолог.

Шаг четвертый. Откорректируйте образ жизни

Чтобы малыш родился здоровым, к беременности нужно подготовиться. Вот на что рекомендует обратить внимание врач акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Татьяна Трубина.

Образ жизни. Необходимо полностью отказаться от вредных привычек. Никаких сигарет и алкоголя! Будущим папам придется на время отложить активные занятия спортом, а также посещение бани или сауны. Казалось бы, зачем это нужно? Перегрев в области яичек плохо влияет на выработку сперматозоидов, и их количество может уменьшиться.

Состояние здоровья. Даже если вам кажется, что вы полностью здоровы, необходимо в этом убедиться. Многие болезни протекают без каких-то заметных симптомов, но при этом могут помешать зачатию и развитию будущего малыша. Нужно исключить опасные инфекции, оценить состояние органов репродуктивной системы, определить уровень гормонов и проверить проходимость маточных труб. Если у вас есть хронические заболевания, надо заранее выяснить, как они повлияют на течение беременности и что нужно сделать для предотвращения обострения. При необходимости профильный специалист назначит терапию, которую нужно пройти до наступления беременности.

Лекарства и витамины. Оральные контрацептивы нужно перестать принимать за черыре месяца до предполагаемого зачатия, чтобы уровень гормонов успел вернуться к норме. Обязательно проконсультируйтесь с акушером-гинекологом по поводу применения различных лекарств, даже если вы считаете их полностью безопасными. Многие препараты могут навредить будущему малышу! А вот витамины и микроэлементы будут как нельзя более кстати. Особенно важна при подготовке к беременности фолиевая кислота, из-за недостатка которой у будущего малыша возможны пороки развития.

Шаг пятый. Пройдите необходимые исследования

Большинство женщин приходит к врачу уже после наступления беременности. Это в корне неправильный подход. По словам медицинского директора «Лабораторной службы Хеликс» Дмитрия Денисова, есть исследования, которые следует пройти на этапе планирования беременности. Они зависят от многих факторов, в первую очередь, от состояния здоровья, возраста, образа жизни будущих родителей.

«Даже если никаких серьезных осложнений со здоровьем у пары нет, подготовкой к зачатию пренебрегать не следует. Причем, вопреки сложившемуся стереотипу, готовиться должна не только женщина, но и мужчина. Дело в том, что генотип формируется обоими родителями, причем в равной степени. Качество мужских половых клеток — один из ключевых факторов в процессе зачатия, поэтому будущий отец должен пройти расширенное обследование у врача уролога-андролога, включая спермограмму и анализ на наличие половых инфекций», — говорит Дмитрий Денисов

Важно до наступления беременности сдать все необходимые анализы. Среди них: анализ крови (общий, на биохимию, группу крови и резус-фактор, на сахар, гормоны), анализ мочи, анализ на половые инфекции. В случае обнаружения заболеваний, сначала важно пройти соответствующее лечение.

«Обязательными на этапе планирования беременности являются анализы на выявление TORCH-инфекций (токсоплазмоз, краснуха, герпес, цитомегаловирус), — говорит Дмитрий Денисов. — Эти инфекции представляют собой угрозу для плода, могут приводить к порокам развития, увеличивают вероятность выкидыша и преждевременных родов. Именно до беременности важно выяснить, была в прошлом перенесена такая инфекция или нет, поскольку опасно именно первичное заражение во время беременности. Чтобы его избежать, существует ряд профилактических мероприятий. Например, можно сделать прививку от краснухи, если женщина ранее не болела и антител в ее крови не обнаружено. Но делать прививку нужно до момента зачатия».

По словам Денисова, сейчас существует масса комплексных программ, предназначенных специально для подготовки к беременности: они позволяют врачу дать экспертную оценку о готовности организма женщины к вынашиванию плода и благополучным родам. Так что не стоит пренебрегать ими, ведь это не сложно. Пусть ваша беременность будет безоблачной, а малыш родится крепеньким и здоровым!

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ