В Омской области снова погиб ребёнок

7 июля 11-летний мальчик, житель города Тара, утонул в Иртыше.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

По предварительным данным, мальчик с друзьями пошёл на реку купаться. Ребята стали замерять глубину воды, в это время мальчик попал в донную яму и не смог выплыть.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Отметим, ребёнок пошёл на реку, не спросив разрешения у матери. Следователи просят родителей контролировать передвижения своих детей и строго запретить им ходить без взрослых на водоёмы и купаться в запрещенных местах.