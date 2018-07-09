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В Омской области снова погиб ребёнок
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В Омской области снова погиб ребёнок 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
7 июля 11-летний мальчик, житель города Тара, утонул в Иртыше.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.
По предварительным данным, мальчик с друзьями пошёл на реку купаться. Ребята стали замерять глубину воды, в это время мальчик попал в донную яму и не смог выплыть.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Отметим, ребёнок пошёл на реку, не спросив разрешения у матери. Следователи просят родителей контролировать передвижения своих детей и строго запретить им ходить без взрослых на водоёмы и купаться в запрещенных местах.
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