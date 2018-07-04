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Две матери подрались на детской площадке в Стерлитамаке
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Две матери подрались на детской площадке в Стерлитамаке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Две женщины подрались на детской площадке города Стерлитамак. Успокоить разъяренных матерей не удалось даже полиции. Видео опубликовали очевидцы во «ВКонтакте».
По словам, автора видеоролика, конфликт разгорелся из-за того, что одна из женщин закурила возле игровой площадки, а другая сделала ей замечание. Курильщица выбросила сигарету и ответила молодой маме потоком отборного мата. Но блюстительница порядка не смолчала и оскорбила женщину в ответ. В итоге матери забыли про детей и, не обращая внимания на их плач, сцепились в драке.
С одной из участниц потасовки находился мужчина, возможно, ее муж. Он несколько раз попытался оттащить свою женщину, а потом решил не вмешиваться в конфликт.
Полиция, которую вызвали очевидцы, также не смогла ничего сделать и уехала. Вскоре женщина с коляской ушла, а вторая мать продолжила ходить кругами по площадке и выкрикивать оскорбления ей вслед, чем сильно перепугала детей.
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Женский форум
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