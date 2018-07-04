Двухлетний малыш утонул в пруду на Ставрополье

Двухлетний ребёнок утонул в пруду в Кочубеевском районе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Тело малыша заметила одна из работниц фермы возле станицы Усть-Невинской. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что ребёнок погиб от утопления. Следователи начали проверку обстоятельств этого несчастного случая.

Сотрудникам следствия стало известно, что семья с двумя детьми жила на ферме возле водоёма. Мальчики — двух— и трёхлетний — играли на берегу, пока родители были заняты своими делами. Мать находилась в помещении, отец ремонтировал технику, и они не смогли уследить за сыновьями. При каких обстоятельствах утонул младший ребёнок, пока установить не удалось.