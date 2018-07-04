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Двухлетний малыш утонул в пруду на Ставрополье
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Двухлетний малыш утонул в пруду на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двухлетний ребёнок утонул в пруду в Кочубеевском районе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Тело малыша заметила одна из работниц фермы возле станицы Усть-Невинской. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что ребёнок погиб от утопления. Следователи начали проверку обстоятельств этого несчастного случая.
Сотрудникам следствия стало известно, что семья с двумя детьми жила на ферме возле водоёма. Мальчики — двух— и трёхлетний — играли на берегу, пока родители были заняты своими делами. Мать находилась в помещении, отец ремонтировал технику, и они не смогли уследить за сыновьями. При каких обстоятельствах утонул младший ребёнок, пока установить не удалось.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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