Дмитрий Маликов трогательно поздравил отца с юбилеем

Артист поделился архивными семейными снимками под трогательную песню.

Сегодня известный артист Юрий Маликов отмечает свой 75 день рождения. Одним из первых его поздравил сын Дмитрий . Знаменитый певец поделился в Instagram видео с фотографиями из детства. Он сопроводил ролик трогательной песней «Мой отец», которую Дмитрий Маликов и Владимир Пресняков исполнили еще в 2011 году, посвятив своим дорогим родителям.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

5 Июл 2018 в 10:51 PDT Подобрать слова в такой момент труднее, чем подобрать фотографии…Живи долго, будь здоровым, радуй нас своим творчеством, воспитывай внуков и жди правнуков)

— написал певец и композитор в своем Instagram.

Поспешила поздравить отца с юбилеем также Инна Маликова

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova)

5 Июл 2018 в 11:07 PDT «С Днем Рождения самого лучшего на свете мужчину! Таких больше нет… Их просто не существует… А очень очень жаль. Мир стал бы намного добрее… ❤️», — добавила дочь Юрия Маликова.

Присоединились к поздравления и подписчики звездных детей. «Это редкое счастье— быть достойным сыном человека с большой буквы… Поражает невероятная его чистота, доброта, красота и редкое внутреннее достоинство в жизни и творчестве!», «С Днём рождения, папулю, здоровья, всех благ! Спасибо за музыку, за песни и за прекрасное продолжение рода! ❤️👌👍👏👏👏🎁🎆🎊🎉», «Желаю крепкого здоровья, долголетия, радости, огромное спасибо ему за творчество, за песни, которые никогда не забудутся! Это ностальгия по нашему советскому детству!», «Это счастье, когда отец является действительно другом, когда о нем хочется петь песни. Когда родители являются гордостью для детей, а дети гордостью для родителей. Продолжайте и дальше радовать друг друга. Счастья папе, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии. 🎁🎂🌹», — пожелала аудитория юбиляру Юрию Маликову.

Фото: @dmitriymalikov, @innamalikova_