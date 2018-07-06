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Путин поздравил Маликова с юбилеем
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Путин поздравил Маликова с юбилеем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На сайте Кремля было опубликовано поздравление президента России Владимира Путина руководителю вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрию Маликову с 75-летием.
"Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Талантливый музыкант и настоящий энтузиаст своего дела, Вы вошли в историю отечественной эстрады как создатель и бессменный руководитель одного из первых в нашей стране вокально-инструментальных ансамблей", — говорится в тексте поздравления.
Президент также отметил, что за годы творческой и концертной деятельности «Самоцветы» заслужили «поистине всенародную любовь», а их песни остаются популярными. Путин пожелал Маликову и всей его семье «здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего».
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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