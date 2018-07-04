Когда сказка стала явью. Удивительная история опеки семьи Илюхиных

История опеки семьи Илюхиных из Спасска-Дальнего словно сошла со страниц книг. Анна и Сергей жили в счастливом браке, воспитывали трёх сыновей, но для полного семейного счастья мечтали о лапочке-дочке. Несколько лет назад супруги поняли, что в их сердце есть достаточно места для одинокого малыша, истосковавшегося по любви мамы и папы.

Время для счастья

Многодетная мама вспоминает, что мысли об усыновлении появились в первые годы брака — два года у пары не получалось завести детей. Как только они твёрдо решили идти в детский дом, оказалось, что Анна беременна.

— Заботы о Никите на время увели нас в сторону от мыслей о приёмном родительстве, хотя в глубине души я знала, что однажды подарю тепло и ласку одинокому ребёнку. После декрета устроилась участковой медсестрой в детскую поликлинику и узнала, что в помощи неравнодушных взрослых, к сожалению, могут нуждаться и «родительские» дети. Заручившись поддержкой мужа, я стала помогать асоциальным семьям продуктами, одеждой, часто привозили питание и смеси для грудничков. Увы, был у меня опыт написания докладных, когда видела угрозы жизни и здоровью детей. Благодаря работе мы поняли, что у нас есть силы и ресурсы для того, чтобы заменить родителей этим несчастным детям, — рассказывает Анна.

Рождение второго сына Влада вновь отсрочило решение супругов на несколько лет — глава семьи не был уверен, что сможет полюбить неродного ребёнка также сильно, как кровных детей. Анна не сдавалась, нет-нет, да заведет разговор об усыновлении. Около четырёх лет назад, когда пара ожидала появления на свет третьего ребёнка, младшего Даниила, близкие друзья Илюхиных неожиданно для всех стали приёмными родителями. Увидев, как сильно малыша изменила родительская любовь, Сергей сам захотел подарить сироте новую семью.

— Детям о своём решении мы рассказали во время отдыха на море. Собрали всех уютной гурьбой у костра и выпалили: «Мы хотим взять ребёнка из детского дома». Вопреки нашим страхам, сыновья абсолютно спокойно восприняли эту новость, начали расспрашивать про пол, возраст, количество предполагаемых домочадцев, словно заранее о чём-то знали, — смеётся Анна. — На тот момент мы планировали принять одну девочку.

Пока собирали документы и проходили Школу приёмных родителей, задумались: а почему только одну, почему бы не взять сразу нескольких сестрёнок-симблингов, у которых очень мало шансов найти новых маму и папу? Утром сообщили об этом органам опеки «по прописке», а уже в обед поступил звонок из села Вольно-Надеждинское: приезжайте, говорят, у нас как раз три сестрёнки очень вас ждут. Так судьба свела супругов с будущими дочерьми: 11-летней Ирой, 7-летней Настей и 5-летней Викой.

Сюрприз для родителей

На следующее утро Анна и Сергей стояли на пороге надеждинской опеки в ожидании получения разрешения на первое знакомство с девочками. Здесь-то супругов ждал сюрприз. Оказалось, что у сестрёнок есть двое братишек: 8-летний Вова, который живёт в интернате с Викой и Настей, и четырехмесячный Кирюша, в силу возраста проживающий в доме малютки во Владивостоке.

— Испугало ли нас это? Нет, скорее озадачило — вдруг нам сейчас откажут во встрече с детьми. Несмотря на то, что мы ещё не видели детей, приняли их в своём сердце. Нам было всё равно, как они выглядят и сколько их, словно чувствовали, что каждый их этих малышей — наш ребёнок. Всё прошло хорошо, и свидание состоялось, — вспоминает приёмная мама. — Сначала нас познакомили с Настей, Викой и Вовой. Лично у меня сложилось впечатление, словно я приехала в гости к своим детям в летний лагерь — мы обнимались, болтали обо всём, смотрели фотографии и очень много улыбались. Можно было и не говорить, что в конце марта вся их детская семья будет жить с нами — они и так это знали. Знакомство с Ирой тоже прошло замечательно — она провела экскурсию по своей комнате, показала рисунки, поделки, игрушки, рассказала о себе. Ей, заменившей сестрам и брату маму в 11 лет, не верилось, что мы, правда, заберём домой их всех пятерых.

31 марта, в день объединения двух детских домов Надеждинска, Анна и Сергей навсегда забрали детей под своё крыло, с первых секунд стали для них мамой и папой. 17 апреля в Спасск из дома малютки переехал младший Кирилл. По словам многодетной мамы, в этот день их семья по-настоящему стала полной: счастливые родители и мечтать не могли, что у них будет пять замечательных защитников-сыновей и три красавицы-дочки.

Родные дети

Разделения на «кровных» и «не кровных» у Илюхиных нет. Все ребята родные, любимые и желанные. Сами дети, кстати, тоже разделяют настрой родителей — не успели новые домочадцы переступить порог дома, как братья тут же их обняли и повели показывать детскую комнату, ремонт в которой делался всей семьёй.

— Периода адаптации у нас не было. Дети сразу слились, подружились и в целом вели себя так, словно прожили под одной крышей всю жизнь. Старший Никита сразу же взял шефство над малышнёй — по сей день оберегает их, переживает и не даёт в обиду, — рассказала Анна.

Знакомые приёмные родители сразу предупредили супругов, что ближайшее окружение и даже родственники могут не понять стремление дарить счастье чужим детям, но пока единственная проблема случилась с школьном классе одной из дочек, да и та уже успешно решена.

— Боясь реакции окружающих, мы никому и ничего не говорили до переезда детей к нам. Родственников поставили в известность на следующий день, и оказалось, что боялись зря. Бабушки и дедушки, тети и дяди, друзья и знакомые очень хорошо отнеслись к пополнению в нашей семье. Даже бывает незнакомые люди в магазине меня увидят и подойдут с вопросом: «Что нужно сделать, чтобы взять ребёнка из детского дома? С чего мне начать путь к опекунству?» Очень приятно осознавать, что моя семья служит примером для людей и вдохновляет их на столь серьезные мысли, — продолжает Анна.

Многодетная мама открыто говорит, что форма семейного устройства её детей — опека — выбрана в первую очередь из-за будущих льгот для ребят, которые пригодятся им в жизни.

— Любовь нельзя оценивать по юридическим бумагам. Препятствовать получению жилплощади, льгот и общению с биологическими родственниками только из-за стереотипа о том, что ребёнка можно полюбить только после появления твоей фамилии в его свидетельстве о рождении я не собираюсь. А тем, кто думает, что мы взяли детей под опеку из корысти, чтобы якобы нажиться на пособиях, я бы посоветовала посчитать во сколько обойдётся обеспечение восьмерых детей самым необходимым и хватит ли вам на это одних пособий. Мы с мужем делаем всё, чтобы наши ребята ни в чём не нуждались и могли позволить себе такое же насыщенное детство, как в других семьях, — говорит она.

Возможно, в ближайшее время у многодетных родителей появится ещё один малыш — биологическая мама детей, ведущая крайне асоциальный образ жизни, год назад родила мальчика, а пагубные привычки не бросила, и бросать не собирается. Супруги очень переживаются за судьбу малыша и готовы в любой момент забрать его под своё крыло.

Пойдём в гости?

Каждые каникулы большая семья Илюхиных присоединяется к программе «пригласи ребёнка из детского дома в гости» — отогревает к тёплой душевной обстановке трудных подростков, которые не хотят идти в семьи, но нуждаются в твёрдом плече взрослого друга. Анна считает, что детям, которые вот-вот должны выпуститься из учреждения, жизненно необходимо увидеть модель правильной семьи, чтобы в будущем не повторить ошибки биологических родителей.

— Мы для них — взрослые друзья, группа поддержки, которой можно всегда позвонить, чтобы поделиться проблемами или радостью, — считает она. — А ещё, глядя на нас, наши подростки понимают, что в мире действительно существует любовь и взаимовыручка, в их головах выстраивается правильная семейная модель, они переосмысливают свои ценности и начинают стремиться к чему-то большему, чтобы правильно выстроить свою дальнейшую жизнь. Я бы очень хотела, чтобы как можно больше приморцев уделяли внимание одиноким детям, делились с ними своими умениями, приглашали в свои семьи, дружили с ними, ведь только через любовь и поддержку ближних, мы сможем искоренить порочный круг детского сиротства.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»