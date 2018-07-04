Почему дети едут стоя?

Наблюдала, как в одном из городских маршрутов кондуктор на повышенных тонах требовал от мамы двоих маленьких детей оплатить проезд. Женщина отвечала, что дети до 7 летедут бесплатно. Так кто прав?

— Федеральный закон № 259-ФЗ от 8 ноября 2007 г. (один из основных для перевозчика) даёт право взрослому провезти бесплатно детей до 7 лет в неограниченном количестве, — поясняет начальник департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко. — При этом места детям не предоставляются. Если ребёнок занимает пассажирское место, за него придётся заплатить. Есть транспорт, где запрещено ехать детям стоя. В таком случае взрослый имеет право перевезти лишь двоих детей до 12 лет, заплатив за них половину стоимости билета.