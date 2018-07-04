Чиновники предлагают снижать пенсионный возраст за рождение детей

Чиновники предлагают предоставлять право на досрочное назначение пенсии женщинам и мужчинам, имеющим детей. Согласно плану членов Комиссии, снижение пенсионного возраста будет напрямую зависеть от количества детей, сообщает «Коммерсант». Женщинам, родившим и воспитывающим одного ребенка предлагается начислять пенсию с 62 лет, двух — с 60 лет, трех — с 57 лет, четырех — с 54, а пяти и более — с 50 лет. Мужчинам также хотят снижать пенсионный возраст: на год за каждого воспитанного ребенка, но не более пяти лет. Право на досрочное предоставление пенсии, с 50 лет, должны быть предоставлено родителям детей-инвалидов детства.

В ОП также предлагают увеличить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком и установить фиксированную доплату к пенсии для многодетных матерей.