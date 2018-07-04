Ещё
В день семьи в Уфе пройдет конкурс «СуперМама 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В день семьи в Уфе пройдет конкурс «СуперМама 2018» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Конкурс «СуперМама 2018» состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в уфимском кинотеатре «Родина», сообщила организатор конкурса.
К участию пока допущены 15 человек, многие из них интересные и незаурядные личности. Так, среди них есть мама девятерых детей, криминалист, артистки и блогеры.
«Конкурс проходит второй год, как и прежде, хотим устроить праздник для тех женщин, которые не успели в молодости блеснуть своей красотой на конкурсах для мисс. Организован он с целью подчеркнуть именно башкирскую красоту и доказать, что материнство не портит женщин, — рассказывает организатор Тансулпан Ильясова. — Даже если мама из категории «плюс-сайз», ей есть что показать».
Гостей праздника ждут угощения блюдами, которые приготовят конкурсантки в рамках домашнего задания, также в списке этапов: визитки, дефиле с детьми и выход в национальных костюмах. Подобрать наряды и придумать манеру совместного выхода, организовать слаженный выход с детьми конкурсантки должны сами. Также их ждет испытание на интеллект и эрудицию, знание и применение в жизни законов психологии и педагогики.
Победительница получит звание «СуперМамы», а также призы и подарки от спонсоров. Зрители шоу также не останутся без подарков.
АиФ-Уфа: последние новости
4-летний ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа в Стерлитамаке Инструктор сначала расстроился. Уфимец на протезе забрался на вершину Алтая Знаменитый певец Ильдар Абдразаков стал четырежды отцом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»63
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Женщина в тридцать: мужской взгляд24
Звёзды, страдающие анорексией
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам6
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение