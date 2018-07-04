В день семьи в Уфе пройдет конкурс «СуперМама 2018»

Конкурс «СуперМама 2018» состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в уфимском кинотеатре «Родина», сообщила организатор конкурса.

К участию пока допущены 15 человек, многие из них интересные и незаурядные личности. Так, среди них есть мама девятерых детей, криминалист, артистки и блогеры.

«Конкурс проходит второй год, как и прежде, хотим устроить праздник для тех женщин, которые не успели в молодости блеснуть своей красотой на конкурсах для мисс. Организован он с целью подчеркнуть именно башкирскую красоту и доказать, что материнство не портит женщин, — рассказывает организатор Тансулпан Ильясова. — Даже если мама из категории «плюс-сайз», ей есть что показать».

Гостей праздника ждут угощения блюдами, которые приготовят конкурсантки в рамках домашнего задания, также в списке этапов: визитки, дефиле с детьми и выход в национальных костюмах. Подобрать наряды и придумать манеру совместного выхода, организовать слаженный выход с детьми конкурсантки должны сами. Также их ждет испытание на интеллект и эрудицию, знание и применение в жизни законов психологии и педагогики.

Победительница получит звание «СуперМамы», а также призы и подарки от спонсоров. Зрители шоу также не останутся без подарков.