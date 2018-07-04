Благотворительный фонд рассказал, как важно обезболивать детей при болезненных процедурах

Благотворительный фонд «Детский паллиатив» опубликовал информационные листы о профилактике и лечении боли у детей. Главная цель листовок — подсказать взрослым, как помочь ребенку и поменять отношение к боли как к чему-то, что обязательно сопровождает медицинские процедуры.

Медицинские работники должны бережнее относиться к детям, которые приходят в медкабинет сдать кровь, сделать прививку или пройти необходимое медицинское лечение, связанное с болезненными ощущениями. В листовке, посвященной обезболиванию при прививках, даты конкретные советы, как помочь ребенку пережить страх и уменьшить боль.

Инструкцию целиком можно прочитать здесь. Далее — основные моменты, упомянутые в информационном листе:

Прививки и медицинские манипуляции причиняют ребенку боль.

Болевые ощущения запоминаются на всю жизнь и приводят к страху и даже отказу от медицинской помощи, недоверию к родителям и медицинскому персоналу.

Родители и медицинские работники часто недооценивают важность обезболивания.

Есть простые и эффективные способы обезболивания детей и подростков при медицинских манипуляциях.

При проведении медицинских процедур ребенка нужно отвлечь, обезболить и похвалить.

Профилактика боли базируется на:

Дружественном отношении к ребенку, приветливом настрое, дружественной атмосфере, отсутствии запугивания;

Физических методах отвлечения (метод «кенгуру», сосание соски, кормление грудью во время процедуры; присутствие родителей рядом для детей постарше и т.д.);

Фармакологических методах борьбы: (детям до 2 лет можно дать 1 ч.л. белого сахара на 5 мл воды или 2 ч.л. белого сахара на 10 мл. воды за 20-30 минут до процедуры. Раствор осторожно вводится малыми порциями с помощью шприца или пипетки. Детей старшего возраста нужно обезболить местным анестетиком в соответствии с инструкцией производителя.

При процедурах, сопровождающихся сильной болью, врач должен предложить региональную или общую анестезию.

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