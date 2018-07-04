Житель Пскова до смерти забил своего ребенка, пока его мать ушла в трехдневный запой

44-летний житель Пскова убил усыновленного пятимесячного ребенка, пока мать малыша была в трехдневном запое у знакомых. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

ЧП произошло еще в августе 2017 года. Пьяный местный житель остался один дома наедине с малышом. Его возлюбленная ушла из дома к друзьям, чтобы тоже «принять на грудь», причем делать это три дня подряд.

Причиной преступления стал детский плач, который взбесил приемного отца. Мужчина несколько раз ударил малыша рукой по спине. После этого он подумал, что ребенок умер, поэтому положил тело в пакет и выкинул в мусор.

Мужчину задержали и провели ряд экспертиз, допросили жителей дома и свидетелей. Согласно психиатрической судебной экспертизе, мужчина страдает психическим расстройством и алкоголизмом. 4 июля дело передали в суд.