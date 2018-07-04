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Жительница Киришей вернули детей, которых отобрала опека
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Жительница Киришей вернули детей, которых отобрала опека 

Ivyborg.ru 45 минут назад
Матери двух детей из Киришского районе Ленинградской области вернули детей после того, как суд отметил решение о лишении ее родительских прав.
Киришский городской суд лишил женщину и двух мужчин-отцов родительских прав. Однако, прокурор не согласился с принятым решением и подал аппеляцию.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в суд были предоставлены доказательства, подтверждающие, что мать заботится о детях надлежащим образом. В итоге женщине вернули родительские права, а работу органов опеки признали неудовлетворительной.
С семьей проведена реабилитационная работа, направленная на сохранение и оздоровление семейных отношений.
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Женский форум
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