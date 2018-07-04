Жительница Киришей вернули детей, которых отобрала опека

Матери двух детей из Киришского районе Ленинградской области вернули детей после того, как суд отметил решение о лишении ее родительских прав.

Киришский городской суд лишил женщину и двух мужчин-отцов родительских прав. Однако, прокурор не согласился с принятым решением и подал аппеляцию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в суд были предоставлены доказательства, подтверждающие, что мать заботится о детях надлежащим образом. В итоге женщине вернули родительские права, а работу органов опеки признали неудовлетворительной.

С семьей проведена реабилитационная работа, направленная на сохранение и оздоровление семейных отношений.