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В детской больнице Екатеринбурга на маленькую девочку рухнула регистрационная стойка
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В детской больнице Екатеринбурга на маленькую девочку рухнула регистрационная стойка 

e1.ru 34 минуты назад
Фото: e1.ru
В Областной детской клинической больнице № 1 на маленькую девочку уронили медицинскую стойку для регистратуры. Инцидент произошел 2 июля в поликлинике, где в это время рабочие проводили ремонт. Из-за полученных травм ребенка пришлось срочно госпитализировать.
— На девочку 2–3 лет уронили мебель, ребенок получил сильные повреждения. Его положили в отделение травматологии, — сообщил читатель E1.RU.
В больнице корреспонденту E1.RU подтвердили факт ЧП, сообщив, что расследованием этого случая сейчас занимается Следственный комитет. Сейчас состояние малышки медики оценивают как стабильно удовлетворительное.
— Падение мебели — это был все же момент, связанный с ремонтом и строителями. Но мы не снимаем ответственности с персонала больницы, поскольку случай произошел на нашей территории. Само собой, виноваты все. Следствие разбирается, — сообщили в ОДКБ № 1.
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Женский форум
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