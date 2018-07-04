В детской больнице Екатеринбурга на маленькую девочку рухнула регистрационная стойка

В Областной детской клинической больнице № 1 на маленькую девочку уронили медицинскую стойку для регистратуры. Инцидент произошел 2 июля в поликлинике, где в это время рабочие проводили ремонт. Из-за полученных травм ребенка пришлось срочно госпитализировать.

— На девочку 2–3 лет уронили мебель, ребенок получил сильные повреждения. Его положили в отделение травматологии, — сообщил читатель E1.RU.

В больнице корреспонденту E1.RU подтвердили факт ЧП, сообщив, что расследованием этого случая сейчас занимается Следственный комитет . Сейчас состояние малышки медики оценивают как стабильно удовлетворительное.

— Падение мебели — это был все же момент, связанный с ремонтом и строителями. Но мы не снимаем ответственности с персонала больницы, поскольку случай произошел на нашей территории. Само собой, виноваты все. Следствие разбирается, — сообщили в ОДКБ № 1.