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В библиотеке Хорошево-Мневников обсудили отношения между родителями и детьми
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В библиотеке Хорошево-Мневников обсудили отношения между родителями и детьми 

Управа района Хорошево-Мневники 22 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В библиотеке № 235 Хорошево-Мневников состоялось мероприятие «Остановись и подумай!» на тему развития всестороннего общения родителей с детьми различных возрастных групп и в целях профилактики конфликтов в семье.
— Гости познакомились с литературными героями, которые остались один на один с обстоятельствами жизни, демонстрировался диафильм по мотивам романа В. Гюго «Отверженные» с чтением отрывка из романа и последующим обсуждением. Также состоялась литературно-познавательная викторина, самые активные участники которой получили в подарок от библиотеки книгу, — рассказали сотрудники библиотеки.
Напомним, библиотека № 235 находится по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 16. (ео)
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Женский форум
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