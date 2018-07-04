В библиотеке Хорошево-Мневников обсудили отношения между родителями и детьми

В библиотеке № 235 Хорошево-Мневников состоялось мероприятие «Остановись и подумай!» на тему развития всестороннего общения родителей с детьми различных возрастных групп и в целях профилактики конфликтов в семье.

— Гости познакомились с литературными героями, которые остались один на один с обстоятельствами жизни, демонстрировался диафильм по мотивам романа В. Гюго «Отверженные» с чтением отрывка из романа и последующим обсуждением. Также состоялась литературно-познавательная викторина, самые активные участники которой получили в подарок от библиотеки книгу, — рассказали сотрудники библиотеки.

Напомним, библиотека № 235 находится по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 16. (ео)