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Депутат от КПРФ предлагает освободить многодетных родителей от уплаты НДФЛ
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Депутат от КПРФ предлагает освободить многодетных родителей от уплаты НДФЛ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (фракция КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение многодетных родителей от уплаты НДФЛ. Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно тексту законопроекта, от уплаты НДФЛ предполагается освободить родителей в семьях, которые отнесены к многодетным и нуждающимся в дополнительной социальной поддержке согласно законодательству соответствующего субъекта РФ. В большинстве субъектов РФ к таким семьям относятся семьи с тремя и более детьми.
"Представляется очевидным, что в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки. Уровень доходов таких семей и, как следствие — благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка. Реальная поддержка семей с детьми, в том числе налоговая, должна стать одним из приоритетов государственной политики и работы законодателей", — отмечается в пояснительной записке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация может потребовать от 3 млрд 197,5 млн рублей до 6 млрд 395 млн рублей (исходя из численности многодетных семей в Российской Федерации). По подсчетам Плетневой, льгота может коснуться около 1, 5 млн семей в РФ.
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