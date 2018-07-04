Спасатели сняли ребенка, повисшего на пожарной лестнице дома в районе Чертаново Южное

Спасатели сняли мальчика с пожарной лестницы жилого дома на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«От очевидцев поступила информация о том, что на ул. Дорожная, д. 56 на пожарной лестнице на фасаде здания висит ребенок. В настоящее время спасатели уже сняли мальчика», — рассказал собеседник агентства.

Медики «скорой помощи» осмотрели ребенка — ему диагностировали тупую травму живота. В настоящее время он госпитализирован в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.