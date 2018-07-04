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«Урок в музее» проведут на Клязьминской улице
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«Урок в музее» проведут на Клязьминской улице 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В Музее Есенина на Клязьминской 5 июля состоится интерактивное комплексное занятие для детей 6–12 лет. Мероприятие подготовлено в рамках проекта «Урок в музее». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Комплекс заданий, направленных на развитие внимания, воображения, пластики, дикции, не оставит равнодушным ни одного участника процесса. Дети проникнутся образами любимого поэта Сергея Есенина, каждый сможет проявить себя на занятии, раскрепоститься в групповом творчестве. Вся программа нацелена на формирование у ребенка образного мышления, доброго отношения к миру, природе, братьям нашим меньшим», — говорится в сообщении пресс-службы.
Начало в 11.00. Получить подробную информацию и записаться на занятие можно по телефонам 8 (495) 954-97-64, 8 (495) 483-95-15.
Участников будут ждать по адресу улица Клязьминская, дом 21, корпус 2. (ео)
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