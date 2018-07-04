Собаки-адвенторы помогают жителям Нижнего Новгорода

Всем известно, что собака — лучший друг человека. Четвероногие друзья помогают людям во многих областях жизни. Существуют даже специально обученные собаки, которые ездят к детям-сиротам, пожилым в дома престарелых и помогают тем, кому нужна поддержка, общение и заряд положительных эмоций. В Нижнем Новгороде первопроходцем в этой сфере стало агентство «Walk Your Dog». Кинолог и управляющая агентством Елена Денисенко вместе с 7-летней немецкой овчаркой Айвой прошла специализированное обучение. Они стали первыми в Нижегородской области, кого как адвентора и собаку-адвентора включили во Всероссийский регистр Сообщества поддержки и развития канис-терапии. Корреспондент Newsroom24 узнал, как обучают собак-адвенторов и кому они могут помочь.

— Елена, чем занимается адвентор и его собака?

— Адвентор с латыни переводится как «профессиональный гость». Собака-адвентор или «собака социального сопровождения» вместе с хозяином-проводником участвует в развлекательных и познавательных мероприятиях для детей и взрослых без проблем со здоровьем. При этом основная задача четвероногого друга — приносить людям радость.

— Адвентором может стать любая собака?

— Нет, адвентором может стать собака в возрасте от 1 года до 8 лет. Порода не важна. Собака социального сопровождения должна быть в меру веселой и любопытной. Основные критерии отбора: полное отсутствие трусливости и агрессии к людям и другим животным. Потенциальная собака-адвентор не должна проявлять агрессии к другим собакам, даже в ситуации, когда на одном мероприятии работают несколько собак разных полов.

— Как же отбирают потенциальных адвенторов?

— Для начала собаке нужно пройти поведенческий тест, с помощью которого определяют, может ли собака вообще работать с людьми и не причинит ли она кому-либо вреда. Например, такой тест включает в себя «Навязчивое знакомство», когда много людей гладят собаку, трогают её за хвост и лапы. Также собаку тестируют в ситуации, когда ребенок, не рассчитав силы, грубо схватит собаку за уши или хвост. Она также должна быть готова к внезапному контакту с человеком.

Кроме того, в поведенческий тест входит отказ собаки от лакомства, предложенного незнакомцем, пока хозяин не видит. Во время проведения теста собака должна спокойно отреагировать на все предложенные ситуации. Она не должна прыгать на нового знакомого, пытаться зализать его или напротив испугаться, и поджав хвост, спрятаться за проводника.

— А что на счёт хозяина?

— Канис-терапевты должны обладать медицинским, психологическим или педагогическим образованием. Адвентор не является канис-терапевтом и не занимается лечением людей с помощью своей собаки, поэтому специального образования иметь не нужно. Он может просто иметь желание работать со своей собакой для детей и взрослых как на коммерческой, так и на благотворительной основе. При этом крайне важно обучиться и сертифицировать свою собаку.

— Чем опасны дилетанты в этой сфере деятельности?

— Любая не лицензированная деятельность с собакой небезопасна. Мамам с больными детками особенно важно понимать, что, нанимая доморощенного «канис-терапевта», они рискуют как минимум потерять время и деньги, как максимум травмировать ребенка во время занятия. Когда работает неспециалист, то любые улучшения объясняются эффектом плацебо и вскоре пропадают. Дело в том, что в канис-терапии с ребенком работает сразу несколько специалистов, такие как врачи и педагоги. Только их совместные усилия способны дать положительный эффект в лечении.

— А как быть с боязнью собак у детей?

— Даже дети, которые боятся собак, могут принять участие в мероприятии с собакой-адвентором. Поначалу ребенок лишь издали будет наблюдать за животным, а затем поймет, что другие дети спокойно гладят собаку и играют с ней. Впоследствии ребенку захочется самому подойти потрогать собаку или почесать ее за ушком и страх, пусть и в отношении одной конкретной собаки, пропадает.

— Собаке необходима какая-либо подготовка перед мероприятием?

— Подготовка собаки начинается за несколько недель до мероприятия. Учитывается его время и формат и подготавливается инвентарь. С собакой отрабатываются необходимые команды и трюки. Перед выездом проводник должен убедиться, что собака хорошо себя чувствует. Она должна быть вымыта, вычесана и привита. К тому же программа мероприятия проводится с учетом возраста зрителя. Так, для детей больше подойдут подвижные игры и танцы с собакой. В то время как пожилые зрители будут менее активными, но с удовольствием посмотрят, что умеет собака, сидя в зрительном зале

— У собак есть любимые категории зрителей?

— Собака-адвентор работает как с детьми, так и со взрослыми. Конечно, как и люди, все собаки разные. Есть собаки, которым больше всего нравится прыгать и резвиться с детьми. Другие предпочитают пожилых зрителей, ведь они всегда припрячут у себя в кармашке лакомства для собаки. Некоторые собаки любят именно бабушек и дедушек, потому что они чаще всего сидят и для них не нужно танцевать и суетиться, а можно умилительно завалиться на бочок и получить их одобрение.

— Как встречи с собакой-адвентором помогают людям?

— Занятия нацелены на получение приятных эмоций. Когда человек наблюдает за забавными повадками животного, его настроение улучшается. Редкие люди остаются равнодушными, глядя на то, как собака «стесняется», закрывая морду лапой или садиться на задние лапы и «делает зайчика». Для пожилых людей встреча с собакой — повод вспомнить свою «Жучку» и улыбнуться. Рядом с собакой ребенок становится более уверенным в себе, ведь собака не осудит, если он сделает что-то не так. Она своим примером покажет, что ошибаться нормально. К примеру, в ответ на команду «сидеть» собака легла, маленьких зрителей это развеселит, а сама собака не расстроится из-за этого.

— Каких результатов удается достичь при регулярных занятиях с собакой?

— Для проведения исследования о влиянии собак-адвенторов в качестве испытуемых брали группу замкнутых, гиперактивных школьников 1, 3 и 5 класса, которые не боялись собак. После месяца занятий у многих детей была снижена гиперактивность. Кроме того, замкнутые дети охотнее общались друг с другом, уменьшилась тревожность, а коллектив стал более сплоченным. Среди испытуемых также были школьники, у которых дома были собаки, но они не знали, как правильно взаимодействовать с животным и как ухаживать за ними. Благодаря занятиям получилось не только наладить отношения в детском коллективе, но и научить ребят общаться со своими питомцами.

— Какую пользу получает собака, которая работает адвентором?

— Собакам нужна постоянная физическая и мозговая активность. Жизнь собаки-адвентора более насыщенна. Она постоянно обучается новым навыкам и командам, видит разных людей и понимает, что поведение малыша отличается от старика. Ее кругозор ставится шире. Когда собака работает, у неё глаза горят. А если она весь день лежит на диване, то быстрее стареет.

— Плюс еще лакомства за выполнение команд?

— Не только. Если ребенок смеется, собака понимает, что в данный момент этому человеку хорошо и это «хорошо» сделала собака. Когда собака доставляет радость человеку, для нее это тоже своего рода поощрение. Представьте себе работу, которая заключается в том, что вы даете себя гладить и восхищаться вами. А если помимо похвалы, вас еще и кормят любимой едой. Не правда ли, работа мечты?