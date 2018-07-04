Подопечные центра «Дети Марии» заняли призовые места на конкурсе «Дадим шар земной детям»

Подопечные Художественного центра «Дети Марии» заняли первое и второе места в номинации «Коллективная работа» на конкурсе-фестивале «Дадим шар земной детям». Награждение состоялось 3 июля в Галерее искусств Зураба Церетели

— Ребятам вручили диплом победителя и наборы для творчества. Для молодых людей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются у нас в клубе, участие в художественном конкурсе оказалось очень интересным и полезным опытом, — сообщила сотрудник центра «Дети Марии» Юлия Лосева

Она уточнила, что ребята соревновались в искусстве рисования. Они состязались с детьми с ограниченными возможностями здоровья из других досуговых клубов города.