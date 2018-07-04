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Подопечные центра «Дети Марии» заняли призовые места на конкурсе «Дадим шар земной детям»
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Подопечные центра «Дети Марии» заняли призовые места на конкурсе «Дадим шар земной детям» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Подопечные Художественного центра «Дети Марии» заняли первое и второе места в номинации «Коллективная работа» на конкурсе-фестивале «Дадим шар земной детям». Награждение состоялось 3 июля в Галерее искусств Зураба Церетели.
— Ребятам вручили диплом победителя и наборы для творчества. Для молодых людей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются у нас в клубе, участие в художественном конкурсе оказалось очень интересным и полезным опытом, — сообщила сотрудник центра «Дети Марии» Юлия Лосева.
Она уточнила, что ребята соревновались в искусстве рисования. Они состязались с детьми с ограниченными возможностями здоровья из других досуговых клубов города.
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