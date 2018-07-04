«Можно не оправиться никогда» — психолог о детях, замурованных в тайской пещере

Детский психолог Полина Малахова в интервью Пятому каналу оценила риски для психологического состояния группы детей из Таиланда, которые почти две недели находятся в заточении в пещере. Группа из 12 мальчиков от 11 до 16 лет и их футбольный тренер сейчас ожидают решения спасателей о том, как их будут вызволять.

Однако, выйти на свет из подземелья — это не все, что может быть нужно ребятам. Просто оказаться на свободе — порой этого недостаточно. Как быстро ребенок сможет жить привычной жизнью без оглядки на страшные события прошлого? Это, безусловно, зависит от многих факторов, а также от методов и качества психологической помощи.

— Каждый из этих детей будет реагировать по-своему, по-разному и реакции будут зависеть в том числе от таких вещей как конституция, нервная система, то есть биологический фактор… Нужно будет учесть личный опыт ребенка… Если ребенок достаточно благополучный и семья у него достаточно благополучная, его состояние в целом до происшествия было достаточно благополучным, он получает качественную помощь и поддержку, я думаю, что он довольно быстро оправится. Если мы возьмем какого-то очень неблагополучного ребенка, то он может не оправиться никогда. Так тоже бывает, — рассказывает Малахова.

Что касается метода помощи, заранее выбрать его сложно. Нужно для начала оценить нанесенный ущерб. Для этого у психологов и психоаналитиков есть свои технологии. Но в первую очередь, считает Полина Малахова, важно просто поговорить с ребенком. Пережитая экстренная ситуация требует участия спокойного и уравновешенного человека, который без лишних вопросов выслушает и поможет найти нечто ценное в пережитом опыте.

Важно превратить тяжелые впечатления в позитивный опыт. Успешно завершенная операция по спасению — еще не все. Задачей специалистов после освобождения юных футболистов будет объяснить им, что теперь ребята научены, как преодолевать сложности, но не находятся постоянно на грани жизни и смерти.

Но пока чудесного спасения не произошло. По одной из версий, мальчикам и их тренеру придется ждать четыре месяца, пока вода не уйдет из пещеры. Пока продолжаются ливни — вход в пещеру недоступен. Идею пробурить к ним скважину тоже пока оставили — слишком велика вероятность обвала.