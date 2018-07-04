Игорь Николаев показал, как катает дочь на велосипеде

Поклонники артиста пришли в восторг от его нового семейного видео.

Певец и композитор Игорь Николаев с удовольствием делится в личном блоге с поклонниками фотографиями и роликами с участием юной дочери Вероники. Новый семейный ролик артиста привел пользователей соцсетей в настоящий восторг: звездный папа показал, как катает свою кроху на трехколесном велосипеде.

Как же Ника обожает кататься в багажнике велика!

— подписал видео артист.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

4 Июл 2018 в 5:32 PDT Напомним, Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова официально оформили отношения в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — родилась в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.

К слову, совсем недавно Игорь Николаев похвастался, что его маленькая дочь уже тянется к книжкам. А чуть ранее сообщил поклонникам, что кроха уже освоила самокат.

Фото: Instagram

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