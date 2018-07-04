Санврачи опровергли информацию о плесени в воронежском детском саду

Хотя родители на камеру показывали грибок на стенах и под линолеумом. Затхлый аромат, сырость и чёрный налёт на полу, которые обнаружили в воронежском детском саду, оказались не плесенью. По крайней мере, так утверждают в мэрии после проведённой проверки. Напомним, около месяца назад родители малышей одной из групп детского сада на набережной Авиастроителей во время ремонта обнаружили в спальне следы, очень напоминающие грибок. Оказалось, что через стенку в туалете протекла канализационная труба, из-за этого стоки сочились под линолеум, прямо под кровати малышей.

Как сообщают в мэрии, после того, как родители начали возмущаться, в детском саду инициировали проверку. Пробы и замеры в помещении сделали представители Роспотребнадзора . По результатам проверки выяснилось, что здоровью детей ничто не угрожает. А плесени и грибка в спальне нет.

— Поскольку было на самом деле небольшое затекание из туалетной комнаты, нижний слой линолеума он, так скажем, просто сгнил. Но никакой плесени и грибка абсолютно не было. Комиссия проверила весь детский сад. Есть небольшие погрешности в частности кровли. До конца лета всё будет устранено, — сообщила заместитель руководителя управления образования и молодёжной политики Светлана Долгих.