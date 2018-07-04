Ещё
Санврачи опровергли информацию о плесени в воронежском детском саду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Санврачи опровергли информацию о плесени в воронежском детском саду 

Вести Воронеж 53 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Хотя родители на камеру показывали грибок на стенах и под линолеумом. Затхлый аромат, сырость и чёрный налёт на полу, которые обнаружили в воронежском детском саду, оказались не плесенью. По крайней мере, так утверждают в мэрии после проведённой проверки. Напомним, около месяца назад родители малышей одной из групп детского сада на набережной Авиастроителей во время ремонта обнаружили в спальне следы, очень напоминающие грибок. Оказалось, что через стенку в туалете протекла канализационная труба, из-за этого стоки сочились под линолеум, прямо под кровати малышей.
Как сообщают в мэрии, после того, как родители начали возмущаться, в детском саду инициировали проверку. Пробы и замеры в помещении сделали представители Роспотребнадзора. По результатам проверки выяснилось, что здоровью детей ничто не угрожает. А плесени и грибка в спальне нет.
— Поскольку было на самом деле небольшое затекание из туалетной комнаты, нижний слой линолеума он, так скажем, просто сгнил. Но никакой плесени и грибка абсолютно не было. Комиссия проверила весь детский сад. Есть небольшие погрешности в частности кровли. До конца лета всё будет устранено, — сообщила заместитель руководителя управления образования и молодёжной политики Светлана Долгих.
Вести Воронеж: последние новости
Страдающий провалами в памяти воронежский пенсионер ушёл на прогулку и пропал В Воронеже открылась выставка-ярмарка головных уборов 7 рекомендаций от воронежских полицейских, как не стать жертвой карманника
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звёзды, страдающие анорексией
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»90
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера48
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной16
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки3
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение