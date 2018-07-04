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В Подмосковье подвели итоги работы в сфере семейного устройства детей‐сирот за полгода
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В Подмосковье подвели итоги работы в сфере семейного устройства детей‐сирот за полгода 

360tv.ru 41 минуту назад
Министерство образования Московской области подвело итоги работы в сфере семейного устройства детей‐сирот за первое полугодие 2018 года. О положительных результатах работы говорят цифры статистики: 1075 детей‐сирот устроено в семьи опекунов, приемных родителей, усыновителей.
Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 2013 года вдвое увеличено вознаграждение приемным родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. С начала года создано 190 новых подмосковных приемных семей.
При желании принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту гражданам необходимо пройти подготовку в школе приемных родителей. Еще в 2013 году в Московской области функционировало 13 таких школ, на сегодняшний день их уже 72, планируется их открытие и дальше. Только за 6 месяцев 2018 года 1252 потенциальных приемных родителя прошли подготовку в ШПР.
С каждым годом в Подмосковье количество детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот уверенно сокращается. С 2013 года число детей в региональном банке данных сократилось на 75% — с 4160 до 1030 детей.
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