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Годовалая малышка умерла после того, как легла спать с матерью
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Годовалая малышка умерла после того, как легла спать с матерью 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Этот случай произошел в Корнуолле, в Англии. Амелии был всего год и три месяца, когда она умерла из-за нелепой случайности. Девочку погубил глупый случай, и теперь ее родители хотят рассказать об этой опасности людям, чтобы предотвратить подобные трагедии.
Девочка обожала спать со своей матерью и в ту последнюю ночь она так и уснула, устроившись под боком Сары Тэлбот. Перед сном мама наклеила себе обезболивающий пластырь, содержащий фентанил — ее целый день мучила ужасная головная боль. Во время сна пластырь с руки женщины отклеился и упал на кровать. А когда малышка ворочалась во сне, пластырь приклеился к ее телу. Проснувшись под утро, Сара была в ужасе — ее ребенок не дышал. Родители сразу же вызвали скорую помощь, однако медики не смогли вернуть Амелию к жизни. По мнению судмедэкспертов, причиной смерти ребенка оказался злосчастный пластырь: у девочки произошла передозировка фентанилом. На сегодняшний день еще идет расследование и следователи пытаются выяснить подробности всей истории, ведь пластырь приклеился к телу Амелии несмотря на то, что она спала в пижаме.
Родители Тэлбот подавлены горем и винят себя за смерть единственного ребенка. Согласно сведениям медицинской карты Амелии, девочка до инцидента была здоровым ребенком и развитие проходило отлично для ее возраста. ​
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