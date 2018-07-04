9 неожиданных фактов о детской мастурбации

Психолог Мария Баулина собрала малоизвестные факты о мастурбации мальчиков и девочек.

Сколько бы ни говорилось о том, что детская мастурбация — явление естественное и вполне безобидное, большинство родителей, сталкиваясь с ним, сильно огорчаются или пугаются. Возможно, следующие факты помогут смелее взглянуть на детские «игры».

Мастурбация до подросткового возраста не связана с сексуальностью

Подавляющее большинство случаев вызваны либо познавательной активностью ребенка, либо соображениями гигиены. Так же, как младенцы с удовольствием играют со своими руками или ногами, они радостно обнаруживают на теле другие выпуклости, за которые можно ухватиться. Дети постарше периодически проводят исследование половых органов с теми же эмоциями, с которыми ковыряют в носу, чешут в ухе или расковыривают корочки на царапинах: приятно, увлекательно, но не более.

Тем не менее взрослые часто приписывают детям те влечения и эмоции, на которые они просто не способны в силу возраста.

Отсюда возникают подозрения в ранней сексуальности пятилетних мальчиков или «испорченности» двухлетних девочек.

Родители могут провоцировать детскую мастурбацию своим вниманием

Если взрослые мгновенно бросают все свои дела и говорят «Ах!», завидев «опасные» манипуляции, ребенку понравится использовать столь эффективный способ привлечения внимания.

Это «лечится» такой же интенсивной реакцией на более продуктивные детские занятия, достижения, забавные фразы и так далее.

Мастурбация может быть одним из симптомов сахарного диабета

На начальных стадиях заболевания дети начинают пить много жидкости, поскольку ткани организма обезвоживаются из-за вытягивания воды из клеток сахарами. Ребенок начинает чаще мочиться, что приводит к раздражению в области половых органов. Кроме того, из-за снижения иммунитета развивается кандидоз (молочница), вызывающий сильный зуд. А там, где зудит, хочется почесать.

У мальчиков мастурбация может быть вызвана синдромом парацентральных долек

Этим термином называют поражение центров головного мозга, отвечающих за регуляцию урогенитальной сферы. Причинами появления синдрома могут быть родовая травма или врожденные особенности функционирования мозга.

Одним из частых признаков этого нарушения является энурез после 3 лет.

Из-за недержания мочи половые органы подвергаются постоянному раздражению, от которого мальчик пытается избавиться с помощью мастурбации.

Во взрослом возрасте мужчины с синдромом парацентральных долек страдают от преждевременной эякуляции.

Современная медицина способна достаточно быстро справиться с этим синдромом. Для этого нужно обратиться к неврологу.

Детям до 2 лет необходима ритмическая стимуляция

В этом возрасте процессы регуляции мозговой активности еще очень незрелы, поэтому дети периодически могут раскачиваться и совершать ритмические покачивания, приводя себя в состояние оптимального тонуса.

Если родители будут чаще играть с ребенком в покачивания, «по кочкам, по кочкам» и другие ритмические игры, он будет реже прибегать к мастурбации.

Снижение порога возбудимости вынуждает ребенка искать способы релаксации

Недоношенность, повышенное внутричерепное давление, частые болезни с высокой температурой приводят к общему снижению порога возбудимости во всех системах органов восприятия.

Ребенка раздражают свет, звуки, прикосновения, и он ищет способы, позволяющие сбросить накапливающееся напряжение.

В этих условиях мастурбация — то средство, которое всегда с собой.

Поэтому родителям необходимо помочь сыну или дочери найти другие возможности для успокоения. Например, физическая активность с последующим мышечным расслаблением может давать нужный эффект.

Раньше с детской мастурбацией пытались бороться с помощью обрезания

Широко бытует мнение о том, что обрезание преследует исключительно гигиенические цели. В конце XIX века американский врач Джон Харви Келлог активно пропагандировал в США необходимость бороться с мастурбацией хирургическим путем.

Однако в 1975 году Американская академия педиатрии вынесла решение, что ни одного подтвержденного с точки зрения медицины показания к проведению профилактического обрезания не существует.

Существует более 50 патентов на изобретения по борьбе с детской мастурбацией

С конца XVIII века широкое распространение получили специальные бандажи для мальчиков и девочек, к которым прикреплялись хитроумные механизмы, не позволяющие трогать руками половые органы. Некоторые приспособления имели шипы, крючки и веревки, однако родители наивно верили, что такими негуманными методами они спасают детей от страшных болезней, к которым приводит мастурбация: потери зрения, памяти, эпилепсии и туберкулеза.

Предприниматели пытались заработать на этой детской привычке

В середине XIX века некоторые компании начали производить и продавать кукурузные хлопья и крекеры, призванные отвлекать ребенка от вредных плотских наслаждений. Сама идея предположительно возникла в 1829 году у преподобного Грэхема из Нью-Джерси, который разработал специальную диету для избавления от мастурбации, включающую преимущественно растительную пищу и хлеб грубого помола.

Грэхем считал, что мясо и специи вызывают повышенное влечение.