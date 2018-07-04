Ещё
Многодетная семья из Кисловодска поборется за звание лучшей в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Многодетная семья из Кисловодска поборется за звание лучшей в России 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кисловодская семья Литвиненко стала лучшей на краевом этапе Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили STAV.AIF.RU в горадминистрации.
Мама, папа, два сына и три дочери поборются за звание лучшей семьи в России. Выступать на всю страну им не впервой: четверо детей Литвиненко уже участвовали в телевизионном шоу талантов «Лучше всех!» в апреле 2018 года и сумели впечатлить придирчивых судей и завоевать поклонников.
Александр и Елена Литвиненко воспитывают пятерых детей в соответствии с казачьими и православными традициями и поощряют их заниматься творчеством, поскольку Елена преподаёт в музыкальной школе. Бездельничать сыновьям и дочкам некогда: они посещают уроки музыки, военно-патриотические клубы и спортивные секции. В свободное от учёбы время дети помогают по дому и встречаются с друзьями.
АиФ Ставрополье: последние новости
В КЧР у ребёнка вытащили кулон из пищевода Двухлетний малыш утонул в пруду на Ставрополье Трёхлетнего джигита из КЧР обсуждают в соцсетях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»99
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение