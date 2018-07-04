Многодетная семья из Кисловодска поборется за звание лучшей в России

Кисловодская семья Литвиненко стала лучшей на краевом этапе Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили STAV.AIF.RU в горадминистрации.

Мама, папа, два сына и три дочери поборются за звание лучшей семьи в России. Выступать на всю страну им не впервой: четверо детей Литвиненко уже участвовали в телевизионном шоу талантов «Лучше всех!» в апреле 2018 года и сумели впечатлить придирчивых судей и завоевать поклонников.

Александр и Елена Литвиненко воспитывают пятерых детей в соответствии с казачьими и православными традициями и поощряют их заниматься творчеством, поскольку Елена преподаёт в музыкальной школе. Бездельничать сыновьям и дочкам некогда: они посещают уроки музыки, военно-патриотические клубы и спортивные секции. В свободное от учёбы время дети помогают по дому и встречаются с друзьями.