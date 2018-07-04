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В КЧР у ребёнка вытащили кулон из пищевода
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В КЧР у ребёнка вытащили кулон из пищевода 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Врачи республиканской детской многопрофильной больнице в КЧР избавили ребёнка от проглоченного кулона, сообщили STAV.AIF.RU в региональном минздраве.
«Благодаря современному оборудованию и квалификации специалистов оказана помощь маленькому пациенту. Под контролем С-дуги извлечено инородное тело из пищевода», — говорится в сообщении.
На рентгене отчётливо видно металлическое тело с ушками. Извлечённый предмет оказался подвеской в виде мордочки котёнка.
Минздрав республики призывает родителей внимательнее следить за детьми, играющими с мелкими предметами.
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