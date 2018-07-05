В Таджикистане в теле младенца нашли 10 иголок

В Таджикистане врачи столичного медицинского центра обнаружили в теле 9-месячного ребенка 10 иголок. Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство.

К медикам обратилась мать младенца, когда заметила и извлекла иглу из десны сына. Рентген-обследование позволило обнаружить иглы в черепной части головы, нижней части носа, в шее и в грудной клетке. Врачам удалось извлечь лишь шесть игл, еще четыре находятся глубоко под кожей. Каким образом они могли попасть к ребенку, пока неизвестно.

По мнению специалистов, если бы малыш самостоятельно проглотил иглы, то они повредили бы внутренние органы и застряли в желудочно-кишечном тракте.

Аналогичный случай произошел в январе 2018 года в Узбекистане. Тогда врачи в ходе девятичасовой операции вынули из тела 11-месячного ребенка 13 иголок. Специалисты предположили, что иглы в тело младенца попали не без участия постороннего человека.