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В Таджикистане в теле младенца нашли 10 иголок
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В Таджикистане в теле младенца нашли 10 иголок 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Таджикистане врачи столичного медицинского центра обнаружили в теле 9-месячного ребенка 10 иголок. Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство.
К медикам обратилась мать младенца, когда заметила и извлекла иглу из десны сына. Рентген-обследование позволило обнаружить иглы в черепной части головы, нижней части носа, в шее и в грудной клетке. Врачам удалось извлечь лишь шесть игл, еще четыре находятся глубоко под кожей. Каким образом они могли попасть к ребенку, пока неизвестно.
По мнению специалистов, если бы малыш самостоятельно проглотил иглы, то они повредили бы внутренние органы и застряли в желудочно-кишечном тракте.
Аналогичный случай произошел в январе 2018 года в Узбекистане. Тогда врачи в ходе девятичасовой операции вынули из тела 11-месячного ребенка 13 иголок. Специалисты предположили, что иглы в тело младенца попали не без участия постороннего человека.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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