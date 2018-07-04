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Беременная Кейт Хадсон мечтает об алкоголе
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Беременная Кейт Хадсон мечтает об алкоголе 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Кейт Хадсон поделилась со своими поклонниками фото, на котором она в спортивной одежде медитирует, выставив всем на обозрение свой округлившийся живот.
Актриса ждёт третьего ребёнка и при помощи духовных практик старается визуализировать легкие и удачные роды.
Но вместе с тем Хадсон пытается вызвать в воображении образ мартини, своего любимого напитка, о котором она сейчас мечтает больше всего.
Кейт призналась, что это единственное, чего ей не хватает во время беременности. Хадсон ждет не дождется рождения девочки и времени, когда она наконец-то сможет расслабиться с бокалом благородного напитка.
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