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Вологжанам напомнили, как правильно переходить дорогу с ребенком
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Вологжанам напомнили, как правильно переходить дорогу с ребенком 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
При переходе проезжей части ребенка обязательно нужно держать за руку. Об этом простом правиле вологжанам напомнили активисты «Молодой гвардии» «Единой России».
В день ГИБДД они написали на тротуаре надпись «Возьми ребенка за руку» у самых аварийных зебр на ул. Конева. Молодежь надеется, что эта акция поможет сохранить жизни и здоровье юных вологжан.
Между тем, самым распространенным нарушением, которое совершают российские автомобилисты, стало превышение скоростного режима. В топе также езда с непристегнутым ремнем и разговор по телефону за рулем.
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