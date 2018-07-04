Вологжанам напомнили, как правильно переходить дорогу с ребенком

При переходе проезжей части ребенка обязательно нужно держать за руку. Об этом простом правиле вологжанам напомнили активисты «Молодой гвардии» «Единой России»

В день ГИБДД они написали на тротуаре надпись «Возьми ребенка за руку» у самых аварийных зебр на ул. Конева. Молодежь надеется, что эта акция поможет сохранить жизни и здоровье юных вологжан.

Между тем, самым распространенным нарушением, которое совершают российские автомобилисты, стало превышение скоростного режима. В топе также езда с непристегнутым ремнем и разговор по телефону за рулем.