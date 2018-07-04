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Неожиданно. К кому Ким Кардашьян обращается за советами по воспитанию детей?
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Неожиданно. К кому Ким Кардашьян обращается за советами по воспитанию детей? 

Peopletalk 4 июля 2018
Фото: Peopletalk
Сейчас почти все сестры клана Кардашьян-Дженнер — мамы. Только Кендалл (22) не спешит заводить семью.
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У Ким (37), например, уже трое. Причем на недавней фан-встрече Кардашьян призналась, что частенько обращается за советом к своей младшей сестре Кайли (20). «В последнее время, это Кайли. Она лучше всех разбирается во всех новых гаджетах и детских вещах… но у нас с Хлои (34) похож стиль воспитания», — поделилась Ким.
https://www.youtube.com/watch?v=0NVhM33dtgo
Похоже, Кайли роль мамы пришлась по душе.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-k-komu-kim-kardashyan-obrashhaetsya-za-sovetami-po-vospitaniyu-detej/
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