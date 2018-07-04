Неожиданно. К кому Ким Кардашьян обращается за советами по воспитанию детей?

Сейчас почти все сестры клана Кардашьян-Дженнер — мамы. Только Кендалл (22) не спешит заводить семью. все слайды У Ким (37), например, уже трое. Причем на недавней фан-встрече Кардашьян призналась, что частенько обращается за советом к своей младшей сестре Кайли (20). «В последнее время, это Кайли. Она лучше всех разбирается во всех новых гаджетах и детских вещах… но у нас с Хлои (34) похож стиль воспитания», — поделилась Ким. https://www.youtube.com/watch?v=0NVhM33dtgo Похоже, Кайли роль мамы пришлась по душе. Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-k-komu-kim-kardashyan-obrashhaetsya-za-sovetami-po-vospitaniyu-detej/