Многодетная мама из Кургана поделилась секретом семейного счастья

— Вы летали над Москвой в кресле? — с ходу задает вопрос шестилетний Илья.

— Нет, в кресле не приходилось.

— Это супер! Садишься, пристегиваешься, как в самолете, и отправляешься в полет. Когда пролетали над фонтаном, думал, меня всего обрызгает, как будто по-настоящему, — мальчишка до сих пор под впечатлением от посещения столичного аттракциона. А его старшей сестре Ане запомнился зоопарк.

— Там такие высокие жирафы, — рассказывает Аня. — И обезьянки забавные.

Дети впервые побывали и в Москве, и в зоопарке, никогда раньше не летали на самолете, не говоря уж о кресле.

— Запомнится на всю жизнь, — улыбается мама Тамара. — Я сама последний раз приезжала в столицу 27 лет назад. Рады, что выпала такая удача, хотя не ожидали, что нас пригласят в Кремль и орден будет вручать президент.

Макеевы живут в трехкомнатной квартире обычной кирпичной пятиэтажки. В семье десять детей: четыре мальчика и шесть девочек. Старшей Екатерине — 25, младшей Наташе — 5 лет. Четверо взрослых теперь живут отдельно от родителей. Катя с Олесей вместе учились в Курганском медицинском колледже, обе окончили его с красным дипломом. Катя работала в железнодорожной поликлинике, вышла замуж, ее сынишке уже полтора года. Олеся продолжает учебу в Тюменской медакадемии. По стопам сестер пошла Тамила. У нее сейчас горячая пора — сдает госэкзамены в том же колледже, идет на красный диплом. Диана посвятила себя музыке. Она педагог по классу скрипки, обосновалась в Тюмени. Туда же уехал Павел: выучился в Кургане на пожарного, но дома устроиться по профессии не смог. Кстати, Диана и Павел — тоже отличники. Юрий — студент Курганского государственного колледжа, будущий архитектор. Аня перешла в шестой класс, Данил — в четвертый, Илья и Наташа еще готовятся пойти в школу. Глава семейства Василий — водитель, дома появляется только вечером. Домашним хозяйством управляет супруга. Дети маме во всем помогают, например, по очереди убирают кухню. В этот раз дежурным был Данил.

— В мои обязанности входит мытье посуды, плиты и пола, — поделился Данил. — А комнаты убираем все вместе.

— Я умею чисто пылесосить, — похвастался шустрый Илья.

В трудолюбии детям не откажешь: собирают ягоды, пропалывают картошку на огороде, поливают огурцы и помидоры. Тамара призналась, что каждый год они заготавливают не меньше двухсот банок солений и варенья. Когда зимой мама открывает баночку аппетитного клубничного варенья, ребятишки знают — в этом есть и их труд.

Да, без домашних заготовок трудно бы жилось на одну папину зарплату. Только на проезд двух школьников и трех студентов в общественном транспорте уходит больше трех тысяч рублей в месяц. Школьникам, правда, бесплатно выдают 30 талонов. Но их катастрофически не хватает: кроме обычной, они учатся в музыкальной и художественной школах, ходят в спортивные секции, кружки. Да и сама Тамара постоянно на ногах, а билет в автобусе уже 24 рубля стоит. Увы, награжденным орденом «Родительская слава» бесплатный проезд не полагается. Впрочем, Макеевы на судьбу не жалуются. Живут небогато, но и не бедствуют.

Почти все дети рисуют и играют на музыкальных инструментах. Раньше у них был даже семейный ансамбль: мама — на аккордеоне, папа с Юрием — на гитарах, Диана — на скрипке, Тамила и Аня — на фортепиано, Олеся — на флейте, Данил — на барабане, а младшие отбивали такт ложками. Сейчас редко собираются вместе, у старших свои дела и заботы. Но фортепиано по-прежнему стоит на почетном месте в большой комнате. Сейчас на нем занимается Аня.

Макеевы любят бывать в лесу. Ездят обычно на своей «Ладе Гранте», подаренной им четыре года назад городской администрацией. Все, конечно, не помещаются, поэтому приходится наслаждаться красотами природы по очереди. Здесь командует папа. Для детей он — непререкаемый авторитет. Ребята гордятся, что отец служил в десантных войсках. Когда Павлу пришла пора идти в армию, он тоже выбрал ВДВ. Десантником мечтает стать после окончания техникума и Юрий. Вот такая преемственность поколений.

Дети рассказали, что мама великолепно готовит. Особенно они любят ее торты. Ни один день рождения не обходится без этого десерта. А гостей хозяйка потчует вареньем из еловых шишек. Невероятный вкус! Главное, полезно для здоровья. Тамара с удовольствием поделилась рецептом. А вот готового рецепта семейного счастья у нее нет. Оказывается, в каждой семье он свой и повторить его еще никому не удавалось.

— Дети берут пример с родителей, — говорит Тамара. — Мы с Василием всегда об этом помним, поэтому стараемся жить по божьим заповедям, уважать и поддерживать друг друга. Тому же учим детей. Вот и весь секрет.

Справка «РГ»

Орден «Родительская слава» учрежден в 2008 году. На награду вправе претендовать семьи, имеющие семь и более детей. Вместе с орденом родители получают 100 тысяч рублей. Других льгот законодательством РФ не предусмотрено, но регионы могут устанавливать свои. В Курганской области до Макеевых «Родительской славы» удостоена семья Мальцевых из Шадринска. В Зауралье более 11 тысяч многодетных семей, около 40 из них воспитывают восемь и более детей.

Кстати

Есть у Макеевых мечта — построить свой дом. Как многодетной семье им уже выделили бесплатно участок. Власти обещали помочь со строительством. Василий и Тамара на это очень надеются, поскольку самим возведение дома им не потянуть.