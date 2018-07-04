Семья года любит русские народные песни

В среду, 4 июля, состоялось награждение победителей московского конкурса «Семья года — 2018». Организаторами мероприятия выступили столичный Департамент труда и социальной защиты населения и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Победителей выбирали в четырех номинациях, среди которых — «Многодетная семья». Награду получила пара Владимира и Тамары Карпенко. За 17 лет совместной жизни супруги стали счастливыми родителями пятерых детей — трех дочерей и двух сыновей. Хотя о том, что когда-нибудь станут многодетной семьей, сначала и не думали.

— У меня с сестрой большая разница в возрасте, а супруга моя была единственным ребенком в семье, — рассказал Владимир Карпенко. — Поэтому, когда поженились, подумали, что хорошо бы иметь больше одного малыша. Но в итоге семья получилась очень большой!

Награду москвичи получили за активность и жизнелюбие — их дети занимаются спортом, творчеством, изучают иностранные языки. Пример подрастающее поколение берет с родителей.

— Когда у меня появился третий ребенок, я поняла, что многие многодетные мамы не знают, какие льготы полагаются семье, куда обращаться за помощью и советом, — рассказала Тамара. — Поэтому мы организовали Общество многодетных семей нашего Алтуфьевского района. Еще я занимаюсь организацией различных мероприятий и праздников.

Владимир Карпенко приучает детей к труду и чистоте — всей семьей они регулярно проводят субботники, очищают водоемы. А в свободное время семья любит собираться вместе и петь русские народные песни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян , руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который с 2008 года мы отмечаем 8 июля. Москва считается семейным городом, ведь у нас проживает почти 140 тысяч многодетных семей, где воспитывается более 300 тысяч детей. Мы сохраняем лучшие семейные ценности, такие как любовь к детям, домашнему очагу, уважение к старшим.