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1188 детей из сборной «Макдоналдс» вышли на стадионы ЧМ-2018
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1188 детей из сборной «Макдоналдс» вышли на стадионы ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В числе 1188 детей, уже принявших участие в программе «На чемпионат мира ФИФА — 2018 вместе с Макдоналдс», немало ребят из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, 22 ребёнка вчера вышли на поле стадиона «Санкт-Петербург» рука об руку с игроками сборных Швеции и Швейцарии перед началом матча 1/8 финала.
Благодаря специальной детской программе «Макдоналдс» юные жители Петербурга и Ленинградской области получили каскад ярких футбольных эмоций и впечатлений, приняв личное участие в матче ЧМ. Программа предоставляет детям в возрасте от 6 до 10 лет возможность воплотить в жизнь свою мечту — выйти на поле в главных матчах чемпионатов мира, держа за руку мировых футбольных звёзд. Со времени начала детских программ в 2002 году «Макдоналдс» предоставил тысячам детей из разных стран мира возможность стать частью крупнейших футбольных первенств.
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