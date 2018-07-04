15-летний подросток утонул в Урене

Друзья смогли вытащить его на берег и даже пытались откачать. Но прибывшая карета скорой помощи констатировала смерть, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Трагедия произошла 4 июля около 14 часов на реке Уста.

При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Тем не менее, назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали о гибели на воде 12-летней девочки в поселке Сокольское, 8-летнего мальчика на Ветлуге и 14-летнего подростка на Автозаводе.

Следователи СК призывают не оставлять детей без внимания. Особого контроля со стороны взрослых требует отдых детей у водоемов. Причины гибели детей на воде известны: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании, отсутствие навыков плавания и недостаточный контроль со стороны взрослых за их поведением.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила:

не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без вашего присмотра;

не поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на воде за младшими детьми;

категорически запретите детям самостоятельное купание;

не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено;

выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом;

объясните детям, что сотовый телефон, в первую очередь, предназначен для обеспечения связи с родителями и вызова экстренной помощи;

главная их задача, если они видят тонущего человека, — не растеряться, а очень быстро и громко позвать на помощь взрослых, набрать номер службы спасения.