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15-летний подросток утонул в Урене
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15-летний подросток утонул в Урене 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Друзья смогли вытащить его на берег и даже пытались откачать. Но прибывшая карета скорой помощи констатировала смерть, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Трагедия произошла 4 июля около 14 часов на реке Уста.
При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Тем не менее, назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы рассказывали о гибели на воде 12-летней девочки в поселке Сокольское, 8-летнего мальчика на Ветлуге и 14-летнего подростка на Автозаводе.
Следователи СК призывают не оставлять детей без внимания. Особого контроля со стороны взрослых требует отдых детей у водоемов. Причины гибели детей на воде известны: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании, отсутствие навыков плавания и недостаточный контроль со стороны взрослых за их поведением.
Пожалуйста, соблюдайте простые правила:
не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без вашего присмотра;
не поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на воде за младшими детьми;
категорически запретите детям самостоятельное купание;
не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено;
выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом;
объясните детям, что сотовый телефон, в первую очередь, предназначен для обеспечения связи с родителями и вызова экстренной помощи;
главная их задача, если они видят тонущего человека, — не растеряться, а очень быстро и громко позвать на помощь взрослых, набрать номер службы спасения.
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Женский форум
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