В Нижегородской области утонул 15-летний подросток

15-летний подросток утонул 4 июля в реке Усте в городе Урень Нижегородской области, сообщает следственное управление СК России по региону.

По предварительной информации, молодой человек с разрешения взрослых отправился кататься на велосипеде со сверстниками. Днем ребята приехали к реке, чтобы искупаться. Юноша не умел плавать, однако зашел на глубину, играя с друзьями, и утонул.

Подростки и взрослые, которые были поблизости, вытащили школьника не берег. Однако спасти его не удалось, прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали его смерть. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области утонули более 10 человек, из них несколько детей. Сотрудники МЧС просят нижегородцев не отпускать детей купаться без присмотра взрослых.

Более 70% случаев трагедий на воде происходит на мелких реках и озёрах. Часто нижегородцы выбирают для отдыха «дикие» места: там меньше народа. Между тем, на пляжах, которые официально допущены к работе, провели водолазные обследования дна, обозначили зоны купания, рядом дежурят спасатели и медицинские работники. Ни одной трагедии на официальных местах для купания в прошлом году не было.