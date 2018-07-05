Пытавшуюся продать сына ради покупки дома женщину задержали на Украине

В Херсонской области задержали женщину, пытавшуюся продать трехмесячного сына за 210 тыс. гривен (более 500 тыс. рублей), чтобы купить дом, сообщили в региональной полиции.

«Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти «клиента» в Херсоне», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.

По данным полиции, женщина отдала покупателю ребенка вместе с документами и вещами и написала расписку, что отказывается от сына. Задержали ее во время получения 210 тыс. гривен.

Сообщается также, что женщина была ранее судима, вела асоциальный образ жизни, а на вырученные деньги собиралась купить дом.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Напомним, в 2016 году преподаватель школы-интерната в Харьковской области Украины пыталась продать 13-летнюю воспитанницу образовательного учреждения за 10 тыс. долларов.