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Пытавшуюся продать сына ради покупки дома женщину задержали на Украине
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Пытавшуюся продать сына ради покупки дома женщину задержали на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Херсонской области задержали женщину, пытавшуюся продать трехмесячного сына за 210 тыс. гривен (более 500 тыс. рублей), чтобы купить дом, сообщили в региональной полиции.
«Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти «клиента» в Херсоне», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
По данным полиции, женщина отдала покупателю ребенка вместе с документами и вещами и написала расписку, что отказывается от сына. Задержали ее во время получения 210 тыс. гривен.
Сообщается также, что женщина была ранее судима, вела асоциальный образ жизни, а на вырученные деньги собиралась купить дом.
Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».
Напомним, в 2016 году преподаватель школы-интерната в Харьковской области Украины пыталась продать 13-летнюю воспитанницу образовательного учреждения за 10 тыс. долларов.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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