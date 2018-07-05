Украинка хотела продать трёхмесячного сына и купить дом 

Следователи ГУ национальной полиции Украины задержали 26-летню жительницу Херсонской области, которая хотела продать трёхмесячного сына. На вырученные деньги она планировала купить дом.
По данным следствия, найти потенциальных покупателей женщине помогли знакомые в Херсоне.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 149 УК Украины «торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека». За это женщина может получить до 15 лет лишения свободы.
В результате действий матери ребёнок не пострадал. Он был передан правоохранителями в областной детский дом.