Что делать, если вашего ребенка обижают: советы специалиста

С наступлением лета школьники поехали в загородные лагеря. Любой родитель, который отправляет своего ребенка в детский оздоровительный лагерь беспокоится о том, как там будут с ним обращаться. Ведь находясь вдали от семьи, ребенок вынужден сам решать возникающие проблемы. Что делать в том случае, если вашего ребенка побил воспитатель, мы спросили у юриста по семейному праву.

В детском лагере «Дельфин» Ершовского района Саратовской области 2 июля произошел неприятный инцидент. Один из педагогов был возмущен хамским поведением своей подопечных и надавал им подзатыльников. Дети долго не думали, позвонили на телефон местной единой дежурной диспетчерской службы, куда можно обычно сообщают о происшествиях и рассказали о случившемся.

Уполномоченная по правам ребенка Татьяна Завгородняя сообщила, что конфликт произошел между детьми и учителем физкультуры, который работает в школе, а на лето устроился в лагерь. Но сейчас он уже уволен. В этом лагере отдыхают дети, которые находятся в социально-опасном положении, проще говоря-трудные подростки. Педагоги до этого проходили краткосрочные курсы по работе с такими детьми, но, видимо, этого оказалось недостаточно.

— Планируем на будущий год решить эту проблему, а также решить вопрос наличия в детских лагерях специально подготовленных педагогов, — заявила обудсмен. — Моя позиция однозначная — на ребенка нельзя поднимать руку в любом случае. Решать все проблемы с детьми нужно педагогическими способами.

Как защитить своих детей от побоев в лагере мы спросили у юриста Сергея Усачева

— Существует распоряжение правительства от 22 мая 2017 года «Об утверждении Основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей». В нем говорится, что руководство лагеря обязано было подобрать профессиональный персонал. Видимо, преподаватель по физической культуре был недостаточно подготовлен для работы с детьми. Если даже такого преподавателя приняли на работу, администрация лагеря должна была повышать его квалификацию. Но бить детей, он не имел права. Если дети выводили его из себя и нарушали дисциплину, он был вправе написать докладную директору лагеря.

По словам юриста, организация, где отдыхают дети, это то же самое учреждение, которое контролируется государством. И при несоблюдении прав детей руководитель должен сразу же об этом сообщить в компетентные органы: в полицию или опеку. Например, когда ребенок пришел в школу с синяком, директор должна передать эту информацию в соответствующие органы. Но в данном случае — это не в интересах директора лагеря, он попросту прикрывает своих сотрудников, не хочет выносить сор из избы.

— Хотелось бы отметить, что у всех участников этого конфликта есть свои обязанности, -продолжает Усачев. -Только не у ребенка. Получается, у нас ребенок нигде не виноват. Я бы предложил законодателям внести инициативу, где бы за провокацию дети, а точнее их представители, несли бы тоже ответственность. Тогда и процесс воспитания своих детей со стороны родителей будет более грамотным. Никому не захочется отвечать.

Что касается этого преподавателя, то скорее всего никаких более строгих мер, кроме увольнения, к нему не применят. Так как он не нанес детям серьезных побоев.

По мнению юриста, чтобы обезопасить своих детей, которых вы отправляете в лагерь, нужно соблюсти три простых правила:

— Во-первых предупредить ребят об ответственности за их шалости. Например, если они что-то подожгут или разобьют — отвечать придется их родителям. Во-вторых, если возникла подобная ситуация, нужно срочно звонить родителям в первую очередь, а не в МЧС . В-третьих, данный конфликт родители должны решать с директором лагеря. Если все начнут звонить в 112 или другие подобные службы — начнется настоящий кошмар. Не нужно прыгать через голову.

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