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В Ставропольском крае начали проверку после гибели ребёнка в водоёме
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В Ставропольском крае начали проверку после гибели ребёнка в водоёме 

RT на русском 53 минуты назад
В Ставропольском крае начали доследственную проверку после гибели ребёнка в водоёме, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По предварительной информации, мальчики двух и трёх лет жили на ферме недалеко от станицы Усть-Невинской в Кочубеевском районе. Они играли на берегу. Погиб младший ребёнок.
Мать мальчика находилась в доме, отец занимался на ферме ремонтом сельхозтехники.
После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте решили проверить сотрудников бассейна, где чуть не утонул ребёнок.
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