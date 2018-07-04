В Ставропольском крае начали проверку после гибели ребёнка в водоёме

В Ставропольском крае начали доследственную проверку после гибели ребёнка в водоёме, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По предварительной информации, мальчики двух и трёх лет жили на ферме недалеко от станицы Усть-Невинской в Кочубеевском районе. Они играли на берегу. Погиб младший ребёнок.

Мать мальчика находилась в доме, отец занимался на ферме ремонтом сельхозтехники.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте решили проверить сотрудников бассейна, где чуть не утонул ребёнок.