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Мамин опыт: дети должны расти с домашними животными
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Мамин опыт: дети должны расти с домашними животными 

Детстрана.ру 5 июля 2018
Фото: Детстрана.ру
Аргументы мне приводились разные: «Это же антисанитария!», «А вдруг аллергия?», «Звери будут ревновать вас к малышу!». В ход шла даже такая абсурдная страшилка: «А что, если кошка запрыгнет в кроватку к ребенку, сядет ему на лицо, и он задохнется?» Часть этих аргументов не выдерживала никакой критики.
Доказано: дети, растущие в окружении домашних животных, меньше склонны к аллергиям и могут похвастаться более сильным иммунитетом, чем малыши, у которых не было тесного общения с лучшими друзьями человека.
За тем, куда садится кошка, я пообещала проследить. Оставалось решить, откуда брать время на полноценный уход за кошкой и собакой и как предотвратить возможную ревность. И вот тут мы с мужем решили, что всего нам в любом случае не предусмотреть, и договорились, что будем справляться с возможными проблемами по мере их поступления.
От слов к делу
А они, конечно, не замедлили возникнуть, стоило нам с сыном выписаться из роддома и переступить порог дома. Несмотря на то, что и кошка, и собака, моментально сообразили, что вот этот орущий кулек — теперь наша (и их тоже) главная драгоценность, да и вообще проявили верх деликатности и лишний раз не попадались мне на глаза (тем более, что всю заботу о животных на первое время героически взял на себя муж).
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