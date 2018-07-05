Когда можно купать новорожденного после роддома

Ура, совершилось, то чего ждала мама и вся семья, долгожданный малыш родился на свет. Все ждут выписки и вот, наконец, ребеночек дома. Часто возникает вопрос, а когда можно купать новорожденного после выписки из роддома?​

Если с младенцем все нормально и нет медицинских противопоказаний, то можно и даже нужно провести купание в день, когда вы приехали домой. Но к этому процессу нужно отнестись ответственно.

К купанию нужно подготовиться

Предметы, которые принимают участие в купании, подготавливают заранее. Все необходимое должно быть рядом, ведь оставить ребенка и сбегать за чем-то не будет возможности. Рассмотрим все необходимое для водных процедур:

Ванночка. У ребенка должна быть индивидуальная купель. Перед использованием ее нужно хорошо вымыть с содой и хозяйственным мылом (даже если она новая). Можно еще пролить кипятком. Травы для купания. С лечебными растениями купали детей наши мамы и бабушки, так же советуют делать и сейчас. Череда и ромашка прекрасно подходят для нежной кожи малышей. Они обладают успокаивающими свойствами, помогают убрать опрелости, мелкие покраснения и раздражения. Травки нужно предварительно заварить, залив кипяченой водой 80-85 градусов в стеклянной посудине и накрыв крышкой. Градусник. Может позже, вы научитесь определять температуру рукой, но первоначально лучше не рисковать и проверить градусником. Лучшая температура для купания новорожденного 36,3-37,3 градусов. Пеленка. Обычно когда купают маленьких деток, их берут на руки в пеленке. Во-первых, это делают, чтобы ребенок ни выскользнул из рук, во-вторых, через пеленку теплая водичка постепенно проникает к тельцу и ребеночек не пугается новых ощущений. Мыло. Для купания нужно выбирать специальное мыло, на котором указано, что оно подходит для новорожденных. Купать с мылом достаточно 1 раз в неделю, а в остальные дни подойдет просто вода с травяной заваркой. Некоторые полезные советы

Вы уже знаете, когда можно купать новорожденного после роддома, теперь пора узнать еще кое-какие полезные нюансы. Нормальная температура в помещении для купания, не менее 25 градусов, потому, что терморегуляция у новорожденного еще не сформирована и ребенок не способен себя обогревать, из-за чего может быстро замерзнуть. Нельзя мыть ребенка в горячей или холодной воде. При купании в холодной воде, может произойти переохлаждение, и если карапуз даже незначительно замерзнет, это может привести к простуде. При купании в горячей ванной можно сделать ожоги на коже, так же высок риск, что ребенок испугается, и не будет любить купаться, появится боязнь воды. Продолжительность первого купания 3-6 минут, оптимально, чтобы вода не успела остыть. Этого времени достаточно, чтобы вымыть малыша.

Теперь, когда можно купать новорожденного после роддома, нужно подумать, что вам понадобится, когда вы достанете младенца из воды. После принятия ванны, вам нужно подготовить:

махровое полотенце, но нужно помнить им промокают, а не трут кожу ребенку; ушные палочки с ограничителем; средство от опрелостей; подгузник; чистая одежда. На заметку тем, кто стал родителями

И еще немного о купании. Часто молодые родители не знают, сколько времени купать малыша в кипяченой воде. Правильный ответ — пока до конца не затянется пупок. Еще важно знать способ подмывания детей. Девочек следует мыть сверху вниз к попе. Не нужно применять для купания марганец и мочалку, ведь задача — просто искупать кроху, а не сделать его стерильным, кроме того мочалкой можно травмировать кожный покров. Бабушкиным методом раньше «мерили» детей в воде сгибая колени и локти и подводя, их друг к другу, этого делать категорически нельзя. Такая процедура может привести к серьезному травматизму и для такого массажа должны быть показания педиатра, а самовольные акробатические трюки применять на новорожденных не следует. На теле ребенка первые дни остается белая засохшая смазка, в которой он был внутри утробы, не нужно пытаться отмывать ее за один раз, она смоется за несколько купаний и не причинит малютке никаких неудобств. Приятных водных процедур!