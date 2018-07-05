Зачем ребенку доска мотиваций? Показываем

Приучить ребенка к дисциплине и замотивировать его на выполнение заданий лучше всего в игре. Смотрите, что для этого нужно, в нашем видео.

Каждый родитель знает, как непросто уговорить ребенка выполнять мелкие бытовые обязанности. Ребенок сразу не поймет, зачем ему, например, собирать игрушки или заправлять постель.

Чтобы замотивировать его на выполнение определенных заданий, нужно преподнести их в форме игры и сделать так, чтобы ребенок сам захотел их выполнять.

Для этого вам понадобится доска мотиваций, которую можно приобрести в магазине, заказать по интернету или сделать самому. Последний вариант самый экономичный и интересный.

Как сделать такую доску самостоятельно, вы узнаете, посмотрев видео.

Теперь, когда у вас есть доска мотиваций, самое время приступить к заданием. За каждое выполненное задание ребенок получает маленькую награду — магнитик или наклейку, таким образом вы отмечаете, что задание выполнено. А в конце недели, если ребенок получил все наклейки, ему полагается настоящий подарок. Это необязательно должна быть игрушка, вы можете отвести ребенка в зоопарк, организовать совместный выезд на природу или сходить в парк развлечений.

Больше полезной информации о доске мотиваций вы найдете в видео.