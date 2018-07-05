Как живется дочке геев-миллионеров

18-летняя Саффрон Дрюит-Барлоу (Saffron Drewitt-Barlow) — поистине «папочкина девочка»: у нее два отца-миллионера и ни одной матери. А еще огромный гардероб стоимостью 1 миллион фунтов. У этой девушки есть все, о чем только можно мечтать! Она дочь Барри и Тони Дрюитт-Барлоу, первых в Великобритании мужчин-геев, которые завели детей с помощью суррогатного материнства и зарегистрировали свое отцовство официально.

Можно подумать, что это огромный гардероб какой-нибудь голливудской звезды. Изысканные платья от Prada и Burberry, аксессуары от Gucci, Hermes и Louis Vuitton . Но все это впечатляющее богатство принадлежит не актрисе, поп-звезде или супермодели.

Его счастливая владелица — девочка-подросток Саффрон Дрюит-Барлоу. Однако ее имя мелькает в заголовках новостей с самого ее рождения.

Эта семья довольно известна: в 1999 году Барри и Тони Дрюитт-Барлоу стали первыми геями в Великобритании, у которых родились дети с помощью суррогатной матери. Это были двойняшки — девочка Саффрон и мальчик Аспен. Саффрон и Аспен были зачаты с использованием донорской яйцеклетки одной женщины, Трейси Маккьюн, а затем были пересажены другой женщине — Розалинде Беллани. Барри — отец одного ребенка, Тони — другого, но они никогда не говорят о том, кто из них для какого из близнецов является биологическим отцом, поскольку считают, что родительство должно быть абсолютно на равных.

Однако с тех пор семья увеличилась: появился сын Орландо и еще двое близнецов — Джаспер и Даллас, а теперь супруги мечтают о девочках-тройняшках…

Тони Барлоу — ученый-биохимик, сделавший карьеру в сфере клинических исследований. С Барри он встретился в 1987 году. Тогда пара и пришла к мысли завести детей. Сейчас общее состояние супругов-геев составляет 40 миллионов фунтов стерлингов. В его основе целый ряд сфер бизнеса, включая очень успешную компанию, специализирующуюся на медицинских исследованиях, с филиалами во всем мире.

Барри и Тони не так давно заявили, что их семья может стать еще больше. Для этого они собираются воспользоваться услугами двух суррогатных матерей. Они хотят девочек, поскольку, по их словам, в доме стало «слишком много тестостерона».

Барри и Тони Дрюитт-Барлоу — очень любящие и снисходительные папы, которые ни в чем не отказывают своим детям и очень их балуют.

На свое 18-летие Саффрон получила белый Range Rover, а ее брату-близнецу Аспену подарили такой же автомобиль, но черного цвета. На карманные расходы в месяц девушка получает 5 тысяч фунтов, но теперь, когда она достигла совершеннолетия, отцы ждут от нее шагов к финансовой независимости.

Так давайте же вернемся к содержимому шкафа Саффрон, раз уж она его выставила на всеобщее обозрение. Его содержимое оценивается примерно в 1 миллион фунтов — кстати, по случайному совпадению, такую же сумму отцы вложили и в первое деловое предприятие Саффрон — линию уходовой косметики Barking Mad Cosmetics.

Кроме этого, девушка работает на своих отцов: по информации с сайта компании, владельцем которой являются Дрюит-Барлоу, она занимает пост младшего технического специалиста по клиническим исследованиям.

«Папочка (Барри) серьезно со мной поговорил и сказал, что сейчас самое время начинать работать. Он сказал, что они с Тони — ребята, которые выросли в обычном районе Манчестера и заработали свой капитал самостоятельно. А теперь они хотят, чтобы я нашла свой собственный путь и стала такой же успешной, — рассказывает Саффрон. — Они не боятся показывать другим людям наш образ жизни. Всего в жизни они добились сами и учат нас тому, что если ты зарабатываешь деньги, то имеешь полное право тратить их по своему усмотрению».

На Саффрон ботинки Louis Vuitton за 1400 фунтов, кастомизированные часы Rolex за 39 тысяч, платье Prada за 2000. На правой руке кольцо Wallis Simpson за 400 тысяч, на левой — бриллиантовое кольцо Harry Winston за 150 тысяч фунтов.

Помимо ожиданий, что их дети сами заработают себе на жизнь, Барри и Тони рассказали им о намерении пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.