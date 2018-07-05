Отчим жестоко избил 8‐месячного пасынка на Сахалине, пока мама гостила у подруги

В городе Поронайск Сахалинской области 22‐летний отчим избил восьмимесячного пасынка. Медики диагностировали у ребенка перелом обеих костей нижней трети правого предплечья и закрытый оскольчатый перелом костей правой голени. Сахалинец избил малыша потому, что он плакал. Об этом сообщило РИА «Сахалин‐Курилы».

Сотрудники регионального Следственного Управления СК России установили, что 19-летняя мать пострадавшего мальчика 22 июня уехала к подруге, оставив ребенка с отчимом. Когда вернулась домой, 2 июня, молодая женщина увидела избитого сына и вызвала скорую.

Отчим ребенка задержан и во всем признался.

Следователи продолжают собирать доказательства.