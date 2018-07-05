Ещё
Отчим жестоко избил 8‐месячного пасынка на Сахалине, пока мама гостила у подруги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отчим жестоко избил 8‐месячного пасынка на Сахалине, пока мама гостила у подруги 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В городе Поронайск Сахалинской области 22‐летний отчим избил восьмимесячного пасынка. Медики диагностировали у ребенка перелом обеих костей нижней трети правого предплечья и закрытый оскольчатый перелом костей правой голени. Сахалинец избил малыша потому, что он плакал. Об этом сообщило РИА «Сахалин‐Курилы».
Сотрудники регионального Следственного Управления СК России установили, что 19-летняя мать пострадавшего мальчика 22 июня уехала к подруге, оставив ребенка с отчимом. Когда вернулась домой, 2 июня, молодая женщина увидела избитого сына и вызвала скорую.
Отчим ребенка задержан и во всем признался.
Следователи продолжают собирать доказательства.
360tv.ru: последние новости
Рыбаки нашли тело утонувшего 11‐летнего ребенка в Хабаровске Самый толстый ребенок в мире похудел Красноярец предстанет перед судом за истязание четырехлетней девочки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»77
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»113
Звёзды, страдающие анорексией
Назван главный секрет обретения плоского живота1
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение