Прокуратура проверит органы системы профилактики после избиения младенца на Сахалине

Поронайская городская прокуратура инициировала проверку органов системы профилактики после жестокого избиения отчимом восьмимесячного пасынка на Сахалине. Об этом сообщил сайт прокуратуры Сахалинской области.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отчим пострадавшего ребенка задержан и дал признательные показания.

Расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» УК РФ продолжается.

Несколько дней ребенок с переломами не получал квалифицированной медицинской помощи. Отчим смазывал места переломов конечной малыша мазью «Кетонал».