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В Красноярском крае опекун «грабил» несовершеннолетнюю девочку
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В Красноярском крае опекун «грабил» несовершеннолетнюю девочку 

АиФ Красноярск 41 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ирбейском районе опекун присваивал себе средства, положенные его подопечной. В отчеты об использовании денежных средств несовершеннолетней он вкладывал бланки, которые заполнял самостоятельно, указывая недостоверные сведения о приобретенных товарах. Таким образом, с октября 2015 года по сентябрь 2016 года он потратил на себя 313 тыс. рублей. В марте 2018 года Ирбейский районный суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав в пользу ребенка 74463,74 рублей — «в связи с недоказанностью неправомерного расходования ответчиком оставшейся суммы».
Однако судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда доводы прокурора признала доказанными и постановила взыскать с опекуна полную сумму — 313 192 рублей.
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