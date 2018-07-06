В Красноярском крае опекун «грабил» несовершеннолетнюю девочку

В Ирбейском районе опекун присваивал себе средства, положенные его подопечной. В отчеты об использовании денежных средств несовершеннолетней он вкладывал бланки, которые заполнял самостоятельно, указывая недостоверные сведения о приобретенных товарах. Таким образом, с октября 2015 года по сентябрь 2016 года он потратил на себя 313 тыс. рублей. В марте 2018 года Ирбейский районный суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав в пользу ребенка 74463,74 рублей — «в связи с недоказанностью неправомерного расходования ответчиком оставшейся суммы».

Однако судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда доводы прокурора признала доказанными и постановила взыскать с опекуна полную сумму — 313 192 рублей.