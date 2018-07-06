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Стали известно, какие самые популярные имена для новорожденных в Приморье
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Стали известно, какие самые популярные имена для новорожденных в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг, 5 июля, на пресс-конференции, посвященной Дню семьи, любви и верности, рассказали, сколько зарегистрировали новорожденных в Приморье и какие имена чаще всего выбирают родители своим детям, сообщает PRIMPRESS.
За полгода в органах ЗАГСа уже зарегистрировали более девяти тысяч новорожденных.
«В этом году родилось 5069 мальчиков и 4748 девочек. Как видно по статистике чаще рождаются мальчики. В этом году уже зарегистрировано 125 случаев рождения двойняшек и 4 тройни», — рассказывала замдиректора Департамента записи актов гражданского состояния Татьяна Булатова.
Чаще всего родители называют девочек такими именами как София, Виктория, Анастасия, Алиса и Мария. Мальчикам чаще всего дают такие имена, как Артем, Александр, Михаил, Иван и Дмитрий.
«Бывают, что родители называют детей и редкими именами, такими как Святогор или Тарас, Ефросинья и Рада», — добавляет специалист.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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